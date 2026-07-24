Şehit babası Rüştü Akkuş’a kapalı yöntemle kalp kapağı takıldı

SAMSUN Şehir Hastanesi'nde, Şehit Yarbay Zafer Akkuş'un babası Rüştü Akkuş'a (83), açık kalp ameliyatına gerek kalmadan TAVİ (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) işlemi uygulandı. Rüştü Akkuş, "Hastalığımdan önce kendimi biraz yorgun hissediyordum. İşlemden sonra uyandığımda, 'Acaba beni neden ameliyat etmediler?' diye düşündüm. Ameliyat olduğumu hiç fark etmedim bile. Şimdi çok iyiyim" dedi.

Bitlis'te 2019'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Yarbay Zafer Akkuş'un ileri yaşta ve ciddi aort kapak darlığı babası Rüştü Akkuş'a, Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde açık kalp ameliyatına gerek kalmadan TAVİ işlemi uygulandı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen işlemde, Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları Prof. Dr. Ahmet Karagöz, Prof. Dr. Yaşar Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Uyanık tarafından kasık atardamarından ilerletilen kateter aracılığıyla yeni kalp kapağı, hastanın mevcut aort kapağının içerisine başarıyla yerleştirildi. Yapılan işlem sonrasında çok iyi hissettiğini belirten Rüştü Akkuş, kendisine müdahale eden ekibe teşekkür etti.

'HASTAMIZ YAPILAN İŞLEMDEN İKİ GÜN SONRA TABURCU OLMAYA HAZIR HALE GELDİ'

Kapalı TAVİ işlemi sayesinde hiçbir risk oluşmadan tedavinin sonuçlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Uyanık, "Hastamızı yaklaşık 10 yıldır kalp ritim bozukluğu nedeniyle takip ediyorum. Ancak ilerleyen süreçte aort kapağında darlık gelişti ve bu darlığın ciddiyeti zamanla arttı. Hastamızın yaşı ve ek risk faktörleri nedeniyle cerrahi ameliyat yüksek risk taşıyordu. Bu nedenle kasıktan, kapalı yöntemle aort kapağını tedavi etmeye karar verdik. Gerekli değerlendirmelerin ardından bölüm başkanımız Prof. Dr. Ahmet Karagöz, Prof. Dr. Yaşar Turan ve benim yer aldığım ekiple işlemi gerçekleştirdik. İşlemi iki gün önce başarıyla tamamladık. Dün yaptığımız kontrollerde hastamızın durumunun iyi olduğunu gördük. Hastamız iki gün içinde taburcu olmaya hazır hale geldi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDEN TÜM TEDAVİ SÜRECİNİ ATLATTIM'

Herhangi bir şekilde problem yaşamadan işlemin yapılarak sağlığına kavuştuğunu söyleyen Rüştü Akkuş, "Hastalığımdan önce kendimi biraz yorgun hissediyordum. İşlemden sonra uyandığımda, 'Acaba beni neden ameliyat etmediler?' diye düşündüm. Meğer işlem bitmiş bile. Ameliyat olduğumu hiç fark etmedim, gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Şimdi çok iyiyim, hamdolsun. Başta Prof. Dr. Ahmet Karagöz ve Muhammed Uyanık olmak üzere tüm ekip benimle yakından ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecini neredeyse hiç hissetmeden atlattım" dedi.

'AMELİYATTAN SONRA RAHATÇA YÜRÜYEBİLİYOR'

Babası Rüştü Akkuş'un uzun süredir yaşadığı kalp rahatsızlığını çok kısa bir tedavi süreci ile atlattıklarını belirten Cengizhan Akkuş, şöyle konuştu:

"Babam ameliyat öncesinde ciddi yorgunluk yaşıyordu. Yaklaşık 10 yıldır Muhammed hocamızın takibindeydi. İlaçlarını düzenli kullanmamıza rağmen, yaşına bağlı olarak kalp kapağındaki kireçlenmenin arttığı ve kapağın değiştirilmesi gerektiği söylendi. Biz de kendimizi emin ellerde hissettiğimiz için bu tedaviyi kabul ettik. İşlem başarıyla gerçekleştirildi. Babam bir gün yoğun bakımda kaldı, ardından servise alındı ve şimdi taburcu oluyoruz. Ameliyattan önce koridorda 10-20 metre yürümekte bile zorlanıyordu. Şimdi ise daha rahat ve daha hızlı yürüyebiliyor. Yorgunluk hissi de ortadan kalktı. Şu an çok iyiyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı