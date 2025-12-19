'Şeffaf plaklar günlük yaşamı kısıtlamıyor'

ŞEFFAF plakların günümüzde estetik görünüm sağlaması ve kullanım kolaylığı nedeniyle ortodontik tedavilerde sık tercih edildiğine dikkat çeken Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Elif Arslan, "Klasik tel tedavisinden farklı olarak ağızda neredeyse görünmez olmaları, çıkarılabilir yapıları sayesinde hijyenin daha kolay sağlanması ve dijital planlamayla tedavi adımlarının daha öngörülebilir olması hastalar açısından büyük kolaylık sağlar. Şeffaf plaklar ince yapıda olduğu için konuşmayı belirgin olarak bozmaz. Hastalar birkaç gün içinde tamamen alışır" dedi.

İstinye Dental Hospital Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Elif Arslan, şeffaf plakların son yıllarda ortodontik tedavilerde yaygınlaştığını belirterek tedavi süreci ve kullanım koşulları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Görünmez yapıları ve çıkarılabilir olmaları büyük kolaylık sağlıyor"

Şeffaf plakların dijital ortamda kişiye özel üretilen, dişlerin kontrollü şekilde hareket ettirilmesini sağlayan apareyler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Klasik tel tedavisinden farklı olarak ağızda neredeyse görünmez olmaları, çıkarılabilir yapıları sayesinde hijyenin daha kolay sağlanması ve dijital planlamayla tedavi adımlarının daha öngörülebilir olması hastalar açısından büyük kolaylık sağlıyor. Metal braket ve tellerin olmaması ise tedavi sürecini daha konforlu hale getiriyor" diye konuştu.

"Her yaş grubunda kullanılabilir ancak uygunluk muayeneyle belirlenir"

Şeffaf plakların çocuk, genç ve yetişkin her yaş grubunda uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Arslan, "Çapraşıklık, ayrık dişler, kapanış bozuklukları hatta bazı cerrahi hazırlık vakalarında bile şeffaf plaklardan yararlanabiliyoruz. Ancak her vaka plak tedavisine uygun olmayabilir, bu nedenle değerlendirme mutlaka ortodontik muayene ile yapılmalıdır" dedi.

"Tedavi herkeste aynı şekilde ilerlemez"

Tedavinin kişiye özel olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arslan, "Kemik yapısı, diş hareket biyolojisi, yaş, sistemik durum ve en önemlisi kullanım disiplini kişiden kişiye farklıdır. Bu nedenle şeffaf plak tedavisinin etki süresi ve hızı herkeste aynı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Plaklar günde 20-22 saat takılmalı"

Doç. Dr. Arslan, en etkili sonuç için plakların günlük kullanım süresinin kritik olduğunu belirterek, "Plaklar günde 20-22 saat takılmalıdır. Ne kadar az kullanılırsa tedavi o kadar uzar veya planlanan hareket gerçekleşmez" şeklinde konuştu.

"Yemekten sonra dişleri fırçalamak tedaviyi olumlu etkiler"

Plakların çoğunlukla yemek sırasında çıkarılması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Arslan, "Yemekten sonra dişleri fırçalayarak plağı temiz bir şekilde takmak hem diş eti sağlığını korur hem de çürük riskini azaltır" dedi.

"Plak değişim süresi kişiye özel belirlenir"

Değişim aralıklarının vakaya göre değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, şu bilgileri paylaştı: "Genç yetişkinlerde ve düzenli kullanımda 7 günde bir değişim uygun olabilir. Daha kompleks hareketlerde 10-14 günlük süreler tercih edilebilir. Bu plan tamamen ortodontik değerlendirmeyle kişiye özel olarak yapılır."

"Tedavi süresi her zaman klasik tellerden daha kısa değildir"

Tedavi süresinin vakaya göre değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Şeffaf plakların ve tellerin daha başarılı olduğu hareketler farklıdır. Bu nedenle bazı durumlarda iki yöntemi birlikte kullanmak gerekebilir. Asıl belirleyici olan plakların düzenli kullanım oranıdır" dedi.

"Yanlış kullanım tedaviyi geriye götürebilir"

Yanlış veya düzensiz kullanımın tedaviyi olumsuz etkilediğini dile getiren Doç. Dr. Arslan, "Plaklar düzensiz kullanılırsa diş hareketi durur ya da geriye döner. Yetersiz hijyen çürük ve diş eti iltihabı riskini artırır. Ayrıca sık takıp çıkarma plakların kırılma riskini yükseltir" diye konuştu.

"Konuşmayı belirgin şekilde bozmaz"

Plakların günlük yaşamı etkilemediğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Şeffaf plaklar ince yapıda olduğu için konuşmayı belirgin olarak bozmaz. Hastalar birkaç gün içinde tamamen alışır" açıklamasında bulundu.

"Yeni teknolojilerle tedaviler daha öngörülebilir hale gelecek"

Şeffaf plak tedavisinin geleceğine yönelik değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Arslan, "Yapay zeka destekli planlama, diş hareketlerini takip eden sensör sistemleri ve yeni nesil materyaller sayesinde tedavilerin daha hızlı ve öngörülebilir hale gelmesini bekliyoruz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.