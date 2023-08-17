SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında renkli görüntüler ortaya çıktı. Senaryo gereği Van'ın Muradiye ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hastanenin bir bölümü hasar gördü ve tahliye edilen hastalar UMKE ekiplerine teslim edildi. Tatbikatta UMKE, AFAD, polis arama kurtarma ekipleri, VEDAŞ ekipleri, belediye arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri yer aldı. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmazken, senaryo gereği görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da zorluk çıkarıldı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2023 yılı HAP (Hastane Afet Planı) uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında renkli görüntüler ortaya çıktı. Senaryo gereği Van'ın Muradiye ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde hastanenin bir bölümü hasar gördü. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar olay yerinde hazır bekletilen UMKE ekiplerine teslim edildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Emniyet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma ekipleri, VEDAŞ ekipleri, Edremit Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri yer aldı. Ayrıca tatbikat senaryosunda yer alan görüntü alamaya çalışan basın mensupların engellenmesi de dikkat çekti.

"İyi bir tatbikat oldu"

Konuya ilişkin konuşan HAP Sorumlusu ve Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla böylesi bir tatbikat düzenlediklerini belirtti. Başhekim Sarıkaya, "Van ve Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastaneler depremde çok önemli kurumlardır. Senaryoda Van ili Muradiye ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde bir depremde hastanemizin bir kısmının hasar gördü. Deprem sonrası tedavisi ve ameliyatı devam eden hastalar, yoğun bakımda olan hastalar, doğum yapan hastalar gibi muhtemel tüm senaryoları içeren hasta örnekleriyle transferlerini nasıl sağlayacağımızı, paydaş kurumlarla nasıl iletişime geçeceğimizi, nasıl iş birliği yapacağımızı bugün tatbikatını yaptık. Umarım bu hep tatbikatta kalır. Gerçeğini yaşamayız. Deprem açısından riskli bir iliz, biz de bu açıdan hazır durumda olmalıyız" dedi.

"Basın da prova geçirmiş oldu"

Bu tür durumlarda basının ilk reaksiyonunun önemli olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Halkı sakinleştiren, kurumlarla iş birliği içinde çalışan bir basın hareketi olduğu zaman gereksiz bir panik hali olmuyor. Yanlış bilgilendirme olmuyor. Sizler de bu komutlara uydunuz. Basın açıklaması saatini beklediniz. Çünkü transfer edilen hastaların acil şartlarda çok uygun şekilde transfer edilmeyebiliyor. Burada basın da prova geçirmiş oldu" diye konuştu.

Tatbikatı, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ümit Kızılay izledi. - VAN