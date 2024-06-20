Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı, bölgedeki köpekler veterinerler tarafından aşılandı.

Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi'nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi. Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

EYYÜBİYE'DE 2 KİŞİ KUDUZ TESPİT EDİLMİŞTİ

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.