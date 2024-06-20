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Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. İlçeye bağlı Sumaklı Mahallesi'nde 10 günlük karantina uygulaması başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki sahipsiz köpekleri aşıladı. Mahalleye ise "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı, bölgedeki köpekler veterinerler tarafından aşılandı.

Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi'nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü.

Şanlıurfa'da Kuduz Vakası: Bir Mahalle Karantinaya Alındı, Köpekler Aşılandı

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi. Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da Kuduz Vakası: Bir Mahalle Karantinaya Alındı, Köpekler Aşılandı

EYYÜBİYE'DE 2 KİŞİ KUDUZ TESPİT EDİLMİŞTİ

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

Şanlıurfa'da Kuduz Vakası: Bir Mahalle Karantinaya Alındı, Köpekler Aşılandı

Kaynak: AA / Sağlık

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Yorumlar (2)

Düsünür:

Kuduz haberlerini daha cooooook alacaz.

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Haksız mıyım:

Tabela vs. ? Kafayı yedik

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2
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