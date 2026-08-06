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Şanlıurfa'da Araçta Doğum: Sağlık Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Şanlıurfa'da Araçta Doğum: Sağlık Ekipleri Zamanında Müdahale Etti
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Şanlıurfa’da doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı sırada araç içerisinde erkek bebek dünyaya getirdi.

Şanlıurfa'da doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı sırada araç içerisinde erkek bebek dünyaya getirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle doğum güvenli şekilde gerçekleştirildi.

Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde doğum eylemi başlayan S.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye yönlendirilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, doğumun araç içerisinde gerçekleşeceğini değerlendirerek gerekli müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Paramedik Salih Kartal ve Paramedik Gülan Akın'ın başarılı müdahalesiyle S.A. sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve "Aslan" adı verilen bebek, olay yerindeki ilk sağlık değerlendirmelerinin ardından sağlık durumları stabil olarak ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, görev alan sağlık personelini tebrik ederek, 112 acil sağlık ekiplerinin her şartta vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Berk, "Ekiplerimiz yalnızca acil sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, hayatın en özel ve en kritik anlarında da büyük bir özveriyle görev yapıyor. Başarılı müdahaleleri dolayısıyla görevli personelimizi kutluyor, anne ve bebeğimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, olayda görev yapan sağlık personeline teşekkür ederek, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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