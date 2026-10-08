Samsun İl Sağlık Müdürlüğü sahte MHRS dolandırıcılığına karşı uyardı, ücret ödemeyin

Son günlerde vatandaşları hedef alan "sahte MHRS" dolandırıcılığı vakalarının yaşanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü uyarıda bulundu. Sahte internet siteleri ve asılsız "randevu cezası" iddialarıyla vatandaşlardan para ve kart bilgisi talep edildiğine dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, "Asla kart bilgilerinizi paylaşmayın, ücret ödemeyin" dedi.

Son dönemde vatandaşları hedef alan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Bekir Şahin, MHRS ve ALO 182 üzerinden yapılan randevu, iptal ve değişiklik işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlattı.

"MHRS hiçbir şekilde kart bilgisi veya ödeme talep etmez"

Dolandırıcıların arama motorlarında reklam vererek MHRS ve e-Devlet'in birebir kopyası olan sahte internet sitelerini vatandaşların karşısına çıkardığını ifade eden Şahin, bu sitelerde çeşitli bahanelerle ödeme talep edildiğini belirtti. Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın bu konuda net kuralları var. MHRS ve ALO 182 üzerinden yapılan randevu, iptal veya değişiklik işlemleri tamamen ücretsizdir. Sistem hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan kart bilgisi veya ödeme talep etmez" dedi.

"Randevuya gitmeyene para cezası uygulanmıyor"

Dolandırıcıların vatandaşları "Geçmişte randevunuza gitmediğiniz için idari para cezanız var, ödemeden yeni randevu alamazsınız" şeklindeki asılsız ifadelerle kandırmaya çalıştığını dile getiren Şahin, randevuya gitmeme durumunda uygulanan yaptırımın para cezası olmadığını vurguladı. Şahin, "Alınan randevuya gelinmemesi durumunda Bakanlık tarafından yalnızca ilgili branşa 15 gün randevu kısıtlaması uygulanır. Bu kısıtlama için asla para veya idari para cezası istenemez" diye konuştu.

"Sponsorlu bağlantılara tıklamayın"

Vatandaşların MHRS işlemlerini gerçekleştirirken internet adresini kontrol etmeleri gerektiğini belirten Şahin, "İnternet tarayıcısında adres çubuğunun kesinlikle 'https://www.mhrs.gov.tr' olduğundan emin olunmalı. Arama motorlarında çıkan 'sponsorlu' veya 'reklam' bağlantılarına tıklanmamalı" şeklinde konuştu.

İşlemler için resmi uygulama mağazalarından indirilen MHRS veya e-Nabız uygulamalarının tercih edilmesini isteyen Şahin, randevu işlemleri için vatandaşlardan kesinlikle ücret talep edilmediğinin altını çizdi.

"Kart bilgilerini verdiyseniz bankanızı hemen arayın"

Vatandaşların resmi olmayan numaralardan yapılan aramalara da itibar etmemesi gerektiğini söyleyen Şahin, dolandırıcıların randevu bahanesiyle vatandaşlardan havale veya EFT talep edebildiğini belirtti. Şahin, "Eğer yanlışlıkla sahte bir siteye kart bilgileri girildiyse vatandaşlarımızın hemen bankalarını arayıp kartlarını iptal ettirmeleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da siber suçlarla mücadele birimlerine suç duyurusunda bulunmaları hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için MHRS işlemlerinde yalnızca resmi kanallara itibar etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı