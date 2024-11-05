SAMSUN'da Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2'nci eylem planı çalıştayı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Otizm, çocuklarımızın sosyal, iletişimsel ve duygusal gelişiminde çeşitli farklılıklar yaratan bir durumdur. Fakat bizler, bu farklılıkları zenginlik olarak görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2'nci eylem planı çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır otizmli bireyleri topluma kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Eğitim destek programları, sosyal etkinlikler, aile destek programları ve toplum farkındalığını sağlayan platformlar oluşturarak bu özel çocuklarımızın yanında olduğumuzu ve onlara destek olmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

'ENGELSİZ SAMSUN' BİLİNCİYLE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİMİZİN YANINDAYIZ

Amaçlarının otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri hayata kazandırmak olduğunu söyleyen Eyüp Çakır, "Özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere şehrimizde desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza destek veren ve bu noktada bize çok hassas olmamızı ifade eden çalıştayımızın gerçekleştirilmesinde bize önderlik eden Samsun Büyükşehir Başkanımız Halit Doğan'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Amacımız, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerimizin toplumda hak ettikleri yeri alabilmek için yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve bu alanda atılacak adımları istişare etmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak, otizmli bireylerin topluma katılımını arttırmak, onların yaşamını üretmek ve toplumdaki farkındalığı yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yaşlı ve Engelli Hizmetleri birimi bünyesinde olan, engellilerimiz için hayata geçirilen Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylere ve ailelerine tamamen ücretsiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyoruz. Tesisimizde engelli bireylerimize psiko-sosyal destek, diyetisyen ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde hizmet vermekteyiz. 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı yapamamış ve plaj, ayrıca 17 adet bungalov evimizde 51 yatak kapasitesiyle engelli vatandaşlarımıza engelli ve yakınlarına konaklama hizmeti sunuyoruz. Türkiye de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu tesisimizde 'Bu Kampta Hayat Var' projesi ile yaz Kampı sağlamaktayız. 4 gün boyunca ömründe hiç tatil kardeşlerimize birlikte refakatçisi ile yapamamış sağlıyoruz. Havuz, konaklama ve diğer hizmetlerimizi sunarken odalar ve fiziki şartlar ve ailelerine tatil olanağı engelli tamamen engelli vatandaşlarımıza uygun dizayn edilmiştir. Yaz kampımız 2024 Haziran ve Temmuz ayını içeren sürede 4 bin 500 özel bireyi ağırlamıştır. 4 günlük kamplara katılmak isteyen engelli bireylerimiz talep ederlerse evlerinden araçlarla alınıp tesisimize getiriliyor, aynı zamanda Samsunumuzun tarihi ve turistik mekanlarını da gezmelerini sağlıyoruz. 'Engelsiz Samsun' bilinciyle hayatın her anında özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Otizmli bireyleri halka kazandırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Vali Yardımcısı Şeref Aydın, "Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu önemli çalıştayın Samsun'da düzenleniyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.