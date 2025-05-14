Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İlk Kornea Nakli Gerçekleşti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amasya'da vefat eden bir erkek organ bağışçısından alınan korneayı 83 yaşındaki bir hastaya nakletti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez kornea naklinin başarı ile gerçekleştirildiğini anlattı.

Bu ameliyatı gerçekleştirmek için uzun zamandır çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Çallı, "Gerekli cerrahi donatımları sağladık ve gerekli prosedürler tamamladıktan sonra nihayet bugün ilk hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız 83 yaşında. Daha önce geçirdiği bir ameliyat sonrasında kornea dokusunda beyaz leke gelişen bir hasta. 46 yaşında bir donörden elde ettiğimiz korneayı hastamıza başarılı bir şekilde nakil ettik. Umarım hastamıza ışık olmayı başarırız." diye konuştu.

Doç. Dr. Ümit Çallı, hastanenin kornea temin eden bir hastane olduğunu vurgulayarak, "Hastanemizde kornea bankamız yoktu. Bağlı olduğumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kornea bankasına temin ettiğimiz korneaları gönderiyorduk. Şimdi hastanemiz bünyesinde de kornea bankası kurma çalışması başlattık. Kornea bankası kurulması ile birlikte nakil sayısının artıracağız." şeklinde konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları uzman doktoru Emre Aydın ise, 83 yaşındaki hastanın daha önce katarak ameliyat olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak yaşla beraber hastanın korneasının beyazlaşması, tıbbi adıyla lökom gelişiyor. Hasta 2,5 yıldır nakil sırası bekliyordu. Sonrasında hastanemize başvurdu. Bizde ekipman ve donanımlarımızı tamamladıktan sonra ameliyat ile naklimizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.