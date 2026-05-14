Karacan: 'Her yıl yaklaşık 3 bin 800 eczacı mezun oluyor'

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, eczacılık alanında ciddi bir istihdam sorunu yaşandığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 3 bin 800 eczacı mezun oluyor. Sağlık alanındaki bir mesleğin mensuplarının işsiz bırakılması, genç insan sermayesinin de heba edilmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Bilimsel eczacılığın 187'nci yıl dönümü dolayısıyla Samsun'daki Onur Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende sırasıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Eczacı Odası, Samsun Tabip Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası ve Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma gerçekleştirildi.

Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan yaptığı konuşmasında eczacılık alanındaki istihdam sorununa dikkat çekerek, "Genç meslektaşlarımızın içinde bulunduğu istihdam darboğazı, mesleğimizin en yakıcı sorunlarının başında gelmektedir. Plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle artık ülkemizde eczacılık alanında ciddi bir istihdam krizi yaşanmaktadır. 2001 yılında yalnızca 8 olan eczacılık fakültesi sayısı bugün 64'e ulaşmıştır. Buna karşın fakültelerin yalnızca 19'u tam akredite eğitim verebilmektedir. 2017 yılında bin 448 olan yıllık mezun sayısı, 2025 yılında 3 bin 868'e yükselmiştir. Son yıllarda her yıl yaklaşık 3 bin 800 eczacı mezun olurken, halen fakültelerde öğrenim gören öğrenci sayısı ise 25 binin üzerindedir. Sağlık alanındaki bir mesleğin mensuplarının işsiz bırakılması, ülkenin en büyük gücü olan genç insan sermayesinin de heba edilmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Eczacıların sağlık sistemi içerisindeki rolünün artırılması gerektiğini söyleyen Karacan, kamu eczacılarının kadro yetersizliği, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Karacan ayrıca, Türk Eczacıları Birliği'ni oluşturan ilk 8 odadan biri olan Samsun Eczacı Odası'nın bu yıl 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "70 yıllık köklü ve güçlü bir çınar olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

