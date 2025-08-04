Samsun'dan Gelen Organlar Trabzon'daki Hastalara Nakledildi

Samsun'dan Gelen Organlar Trabzon'daki Hastalara Nakledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri, Trabzon'daki iki hastaya başarıyla nakledildi. Organ bağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan sağlık yetkilileri, bu tür nakillerin önemine vurgu yaptı.

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri, Trabzon'daki 2 hastaya nakledildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.Ö'nün ailesi tarafından organlarının bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki böbreğin Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki H.A ve 56 yaşındaki A.U'ya nakledildiği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon'da organ naklinin devlet hastanelerinde başarıyla uygulanmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen iki böbrek nakli, altyapı ve uzmanlık düzeyimizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın ise organ nakli gibi özel bir hizmeti başarıyla yürütmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Aydın da hastane olarak canlı ve kadavra kaynaklı organ nakillerini belirli bir plan ve disiplinle yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayı konut ve iş yeri kira zam oranı belli oldu
Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

Herkesin merakla beklediği buluşma gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli

Uçak kalktı, transfer bitti! İşte Kerem'e ödenecek maaş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.