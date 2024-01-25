Samsun'da Uyuz Vakaları Hızla Artıyor

Samsun'da 7 yılda görülen uyuz sayısı son 1 yılda görüldü

Ocak ayında 4 bin kişi kaşıntı nedeniyle polikliniklere başvurdu

SAMSUN - Samsun'da 2015-2021 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde tespit edilen toplam scabies (uyuz) hastalığı vaka sayısına, 2023 yılında ulaşıldı. Uyuz tehlikesinin devam ettiği Samsun'da yetkililer uyarıda bulundu.

2024 yılının Ocak ayında kaşıntı sebebiyle hastanelere 4 bin kişi başvurdu. Uyuz hastalığı tehlikesinin devam ettiği Samsun'da, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz vatandaşları uyardı.

"Tedaviye aile bireyleri katılmıyor"

Uyarılardan bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "Geçtiğimiz yıl özellikle ekim ayı itibariyle şehrimizde kaşıntı şikayetiyle başvuran vakalarda artış görülmesi üzerine, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca bu konuda bir eylem planı hazırlandı. Eylem planın ana hedefi; hastalığın yayılımında büyük etkisi olduğunu düşündüğümüz tedaviye aile bireylerinin katılmaması sorununu ortadan kaldırmaktı. Bu plan çerçevesinde özellikle şehrimizde vakaların yoğun olduğu noktalarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine başladık. Samsun'da Ocak 2024 tarihli uyuz hastalığı verilerine baktığımızda, bu hedefimize yaklaştığımızı, ekim ayına oranla uyuz vakası sayısının şehrimizde yüzde 21 oranında azaldığını görmekteyiz. Vaka sayılarımız ekim ayına oranla hızlı bir düşüş eğrisi gösterse de hala geçtiğimiz yılların rakamlarının çok önündeyiz. Verilere baktığımızda 2015-2021 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde Samsun'da tespit edilen toplam uyuz hastalığı vaka sayısına, 2023 yılında ulaştığımızı görüyoruz. Yani yedi yılda tespit edilen vaka sayısına sadece tek bir yılda ulaşmış olduk" dedi.

"Vaka sayımız hala 4 binin üzerinde"

Riskli döneminde geçmediğini belirten Hatice Öz, "Verdiğimiz eğitimler ve ekiplerimiz tarafından yürütülen saha çalışması sayesinde vaka sayımız hızla azalsa da riskli dönem geçmiş değil. Hala hepimizin dikkatli olmaya devam etmesi gereken bir dönemdeyiz. Okullarımız tatil oldu. Kış şartları şehrimizde yüzünü göstermeye başladı. Dolayısıyla önümüzde evlerimizde kalabalık gruplarla ortak zaman geçireceğimiz bir dönem var. Ocak ayındaki vaka sayımız ilk 15 gün itibariyle hala 4 binin üzerinde. Tüm bu faktörleri bir araya getirdiğimizde uyuz vakalarını azaltmak için hep beraber biraz daha çaba harcamamız gerekir. Bu nedenle kasım ayında yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum: Lütfen 10-15 dakikalık kısa süreli doğrudan bir vücut teması, bir arkadaşınızın cep telefonuyla yapacağınız biraz uzun bir görüşme ya da ortak kullanılan havlu, çarşaf, hırka, eldiven gibi eşyalarla dakikalar içinde bulaşabilen uyuzu hafife almayalım" şeklinde konuştu.

"Kaşıntı belirtisi gösteren kişileri tespit ettiğinizde onlara karşı mesafeli olun"

Hastalığın en önemli belirtisi olan ısrarla devam eden ve geceleri artan kaşıntı olduğuna dikkat çeken Öz, "Nasılsa birkaç gün içinde geçer demeyelim, hemen bir hekime tüm aile bireyleri ile birlikte başvuralım. Sağlık Müdürlüğü olarak ekiplerimizle vakaları bölgesel olarak takip etmeye devam ediyor, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz kanalıyla da eğitimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Siz de çevrenizde kaşıntı belirtisi gösteren kişileri tespit ettiğinizde onlara karşı mesafeli olup, ortak eşya ve alan kullanımından kaçınarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Sizlerin alacağı önlemle ve ekiplerimizin sürdüreceği saha çalışmasıyla inşallah önümüzde iki ay içinde vakaları 5 yıl önceki seviyelerine indirerek, şehrimizin gündeminden bu hastalığı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.