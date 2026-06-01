Samsun'da sigara bırakma başvurularında artış: 4 ayda 11 bini aştı

Samsun'da sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısı geçen yıl yaklaşık 4 bin olarak gerçekleşirken, 2026'nın ilk 4 ayında ise 11 bini aştı. İl genelinde poliklinik sayısı 8'den 26'ya çıkarılırken, 32 bin 580 denetim gerçekleştirildi ve 5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'da tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Samsun Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu koordinasyonunda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı eşliğinde İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünden başladı. Vatandaşların ve kurum temsilcilerinin katıldığı yürüyüş, Çiftlik Caddesi, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sanat Sokağı güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı mevkisinde sona erdi. Yürüyüş boyunca tütün kullanımının zararlarına dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikte konuşan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "2026 yılı içerisinde 32 bin 580 denetim gerçekleştirdik. Denetim sayımızı artırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarında bin 200 kişiye eğitim verdik. Sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını 26'ya çıkardık. Bu kapsamda 45 hekim, psikolog ve hemşire yetiştirdik. Şu an sigara bırakma oranı yüzde 6 seviyelerindedir. Başvuru oranlarımız da artmıştır. Geçen yıla göre başvuru sayımız iki katına çıkmıştır. 26 sigara bırakma polikliniğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Denetimlerde 2026 yılının ilk dört ayında 5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Geçen yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısı yaklaşık 4 bin iken, bu yılın ilk dört ayında 11 bini aşmıştır. Ayrıca geçen yıl 8 olan sigara bırakma polikliniği sayımızı 26'ya çıkararak hizmete erişilebilirliği önemli ölçüde artırdık. Bu yıl yapılan etkinliklerle özellikle çocuklar ve gençlerin tütün endüstrisinin manipülatif (aldatıcı) pazarlama stratejilerinden korunması, elektronik sigara ve benzeri yeni nesil nikotin ürünlerinin kullanımının önlenmesi ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Tütün kullanımı, dünya genelinde önlenebilir en büyük ölüm ve hastalık sebeplerinin başında gelmektedir. Sigara içenler kadar pasif içiciler de bu durumdan ciddi şekilde zarar görmektedir. Çocuk ve gençleri tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak gerekmektedir. Her yerde tütünün zararlarını özellikle sağlığa olan zararlarını anlatabiliriz. Elektronik sigara kullanan gençleri ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirebiliriz. Özellikle gençlere yönelik elektronik sigara satışı, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin ihbar ve başvuru süreçleri hakkında vatandaşları bilgilendirebiliriz" dedi.

Etkinliğin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Stantta boy ve kilo ölçümleri ile karbonmonoksit ölçümleri yapılırken, sigara bırakma konusunda danışmanlık hizmeti de sunuldu. Program kapsamında sigarayı bırakarak örnek olan 3 vatandaşa başarı belgeleri takdim edildi. Yetkililer, sigara bırakma polikliniklerinden yararlanmak isteyen vatandaşları sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet etti.

Yürüyüşe ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile kurum temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı