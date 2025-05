Samsun'da Kalp Cerrahisi Ekibi 10 Bininci Ameliyatını Başarıyla Gerçekleştirdi

Doktorlar, 10 bin kalbe dokundu

SAMSUN - Samsun'da kalp damar cerrahları, meslek yaşamlarında 10 bininci kalp ameliyatına imza attı. Başarılarını kutlamak amacıyla hastanede düzenlenen törende pasta kesildi, doktorlara çiçek takdim edildi.

Türkiye'nin önde gelen kalp ve damar cerrahisi merkezlerinden biri olan Medicana International Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, önemli bir başarıya ulaştı. Hastane yönetimi, kariyerlerinde 10 bin kalp ameliyatını tamamlayan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, Dr. Öğr. Üyesi Hacı Akar, Opr. Dr. Ali Yüksel ve tüm ekip üyeleri için özel bir program düzenledi.

"10 bin hayata dokunmak çok büyük bir olay"

Programda konuşan Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, "18 yıldır sağlık sektöründe yöneticilik yapıyorum, ilk defa 10 bin hayata dokunulduğuna tanıklık ediyorum. Bu sayı bile söylerken insanı heyecanlandırıyor. Hekimlerimizin yaptığı iş gerçekten takdire şayan. 1990'lı yıllardan bu yana 10 bin ameliyat gerçekleştirmek büyük başarı. Böyle bir ekiple aynı çatıda olmak benim için gurur verici" dedi.

"Kalp cerrahisinin her alanında yüzümüzün akıyla görev yaptık"

Tüm ekip adına konuşan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Akar ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"1990'da mesleğe başladım. 35 yıl geçmiş ve 1998'de de Samsun'a geldim. Yaptığımız hesaplamalarda 10 bin vakaya ulaştığımızı gördük. Sizler de bunun için bir kutlama düşündünüz. Eksik olmayın. Vakaların yüzde 90'ından fazlası Samsun, içerisinde gerçekleştirildi. Üniversitede, devlet hastanesinde ardından bir başka özel hastanede ve son 15 yıldır da Medicana hastanesindeyiz. Mutluyuz, bu iş tek başına olan bir iş değil. Arkamızda büyük bir ekip desteği var. Ekiplerden uzun yıllar geçtiği için gelen, giden, değişenler olmasına rağmen genelde 30-35 kişilik bir ekibin altına düşmedik. Arkamızdaki kardiyoloji desteğiyle birlikte şükür, böyle bir rakama ulaştık. Mutluyuz, gururluyuz. Kalp cerrahisinin her branşından, her alanından, her türlü vakaları şükür yüzümüzün akıyla yaptık. Bundan sonra da sağlığımız müsaade ettiği müddetçe yapmaya devam edeceğiz. Kalp cerrahisini çok seviyoruz. Hatta bu sevgi yetmedi, kendimiz bile bir kalp ameliyatı bile olduk. Bu programla bizleri onurlandıranlara çok teşekkür ederim."

Kutlama programı, "Hayat Kurtaran 10 Bin Ameliyat, 10 Bin Yeni Başlangıç" yazılı pastanın kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.