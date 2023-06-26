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Samsun'da hasta ambulans helikopter ile sevk edildi

Samsun'da hasta ambulans helikopter ile sevk edildi

Sağlık Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir hasta, ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edildi. Rahatsızlanarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran Şahin Yılmaz'ın (58) kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz'ın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yılmaz, Alaçam Şehir Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter ile Samsun'a götürüldü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir hasta, ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edildi.

Rahatsızlanarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran Şahin Yılmaz'ın (58) kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz'ın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yılmaz, Alaçam Şehir Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter ile Samsun'a götürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Sağlık

Devlet Hastanesi Şahin Yılmaz Samsun Sağlık Haberler

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