Samsun'da 100. Kök Hücre Bağışı Pasta ile Kutlandı

Hayat kurtaran 100. kök hücre bağışı pasta kesilerek kutlandı

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Terapötik Aferez Merkezi 100. kök hücre naklini gerçekleştirdi. Merkez çalışanları 100. donör işlemini pasta keserek kutladı. Hematoloji Dr. Üyesi Öznur Aydın, "Kök hücre için donör olmak çok kıymetli bir işlemdir. Ben tüm vericilerimiz teşekkür ediyorum. Bu işlem özellikle lösemi hastalarının tedavisinde hayat kurtarıcı bir işlemdir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Kök Hücre Merkezi 2023 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bugüne kadar hastalara umut olan merkez 100. kök hücre naklini başarıyla gerçekleştirdi. 100. bağışçı olan polis memur Cumali Demir için pasta kesildi. Hematoloji Dr. Öğr. Üyesi Öznur Aydın, "Merkezimizin 100. bağışçısının olduğu bir gündeyiz. Bu bağışlar bizim için çok anlamlı çünkü hayat kurtarıcı bir işlemdir. Kök hücre için donör olmak çok kıymetli bir işlemdir. Ben tüm vericilerimiz teşekkür ediyorum. Bu işlem özellikle lösemi hastalarının tedavisinde hayat kurtarıcı bir işlemdir. Verici adaylarını öncelikle biz değerlendiriyoruz. Sağlık taramasından geçiriyoruz. Vericinin ve donörün uyumlu olması gerekiyor. Bu işlem 3-4 saat sürüyor. Çok zor bir işlem değil" diye konuştu

"Hepimiz hayatta bu konuma düşecek pozisyondayız"

Bağışçı Cumali Demir, "Bir insanın hayatını kurtarmak için çabalıyoruz. Bunun önemini Kızılay'da çalışan görevliler anlattı. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Hasta ile eşleşmem olduğunu söylediler. Bende gönüllü olarak bunu verebileceğimi söyledim. Burada gerekli işlemler titizlikle yapıldı. Çok mutluyum. Bir insanın hayatını kurtarabilecek pozisyondayım. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Kimse korkmasın. Canımız yanmıyor ve bir yerimizi acımıyor. Hepimiz hayatta bu konuma düşecek pozisyondayız" dedi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi, Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ile yapılan anlaşma kapsamında, Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak kök hücre toplamaya Kasım 2023 itibarıyla başladı. Gönüllü bağışçılar, Kızılay'a verdikleri üç tüp kan örneğiyle TÜRKÖK ortak havuzuna dahil oluyor. Hasta ile doku eşleşmesi gerçekleştiğinde, sistem bağışçıyı belirleyerek toplama merkeze yönlendiriyor. Merkeze kabul edilen bağışçılara gerekli tetkikler uygulanıyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmıyorsa, kök hücre ürününü toplama işlemi başarıyla gerçekleşiyor.