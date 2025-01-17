Sahte alkol can yakmaya devam ediyor: "28, 30'lu yaşlarda kaybettiğimiz hastamız var"

"Son 2 aylık süreçte toksik alkol maruziyeti nedeniyle 42 başvuru var"

"Hasta grubu daha çok erkek birey; genç, orta yaş"

"Tedaviye başlangıç zamanı, riskli klinik öykü çok önemli"

İSTANBUL - Can kayıplarına neden olan sahte alkole karşı denetimler devam ederken uzmanlar uyarıyor. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özgür Dikme, "Bir miktar daha sık karşılaşmaya başladık. Yaklaşık son 2 aylık süreçte toksik alkol maruziyeti nedeniyle 42 başvuru var. Bir kısmının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, servislere devredilen hastalarımız var. Hasta grubu daha çok erkek birey; genç, orta yaş. 28, 30'lu yaşlarda kaybettiğimiz hastamız var. Genç, güçlü, sağlıklı bir birey olmak maalesef tek başına koruyucu bir faktör olmuyor. Tedaviye başlangıç zamanı, riskli klinik öykü çok önemli" dedi.

Türkiye genelinde sahte alkole karşı denetimler devam ederken uzmanlar can kayıplarına neden olan sahte alkole karşı uyarılarını sıklıkla yineliyor. İstanbul Valiliği, sahte alkolün satışı ve tüketiminin önlenmesi için ek tedbirler alırken yılbaşından bu yana sahte alkolle ilgili 15 kişinin gözaltına alındığını ve 4'ünün 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle bazı vatandaşların tedavileri hastanelerde sürerken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Dikme de alkolün zararları, sahte alkol zehirlenmesi durumunda yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verdi.

"Gerçekten bir miktar daha sık karşılaşmaya başladık"

Yılbaşı dönemlerinde alkol zehirlenmeleriyle daha sık karşılaştıklarını ifade eden Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özgür Dikme, "Karşılaşma olasılığının arttığı yılbaşı gibi bazı dönemlerde bir miktar daha başvurular artarak karşımıza geliyor. Gerçekten bir miktar daha sık karşılaşmaya başladık. Alkolün uzun dönem etkileri de var, insanlar bunu çoğu zaman görmezden geliyor. Beyin ve onun fonksiyonları üzerine birtakım etkiler karşımıza gelebiliyor. İnsanlarda kalıcı birtakım motor fonksiyon bozuklukları dediğimiz parkinsona benzeyen titremeler veya başka birtakım şeyler, bilişsel bozukluklar karşımıza geliyor. Uzun dönem kullanımlarda karaciğer etkisiyle ilgili toplum içinde daha çok biliniyor. Normal alkol kullanımında karaciğer yağlanması diye tabir edilen, aslında karaciğerle ilgili birçok toksik etki ortaya çıkabiliyor. Toksik alkol, metanol için daha çok konuşuyoruz bugün o işin içerisine girdiğinde daha ciddi etkileri daha kısa sürede görmeye başlıyoruz" dedi.

"28, 30'lu yaşlarda kaybettiğimiz hastamız var"

Alkol zehirlenmesinde ilk belirtilerin diğer hastalıklarla benzer olabildiğini bu sebeple maruziyet durumunun sağlık çalışanlarına aktarılmasının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Dikme, "Özellikle bu toksik alkole maruziyet durumunda belli periyotlarla hastalar birtakım bulgular hissediyor. Örneğin; 3 evre gibi düşünüyoruz, ilk evre basit bir karın ağrısı, bulantı, kusma gibi bir şey maruziyetten sonra hızla ortaya çıkan bir tablo ama o kadar çok şeyde karşımıza geliyor ki bu insanları yanıltıyor olabilir. Maalesef çok net olarak bunu ayırt etme şansı yok, mümkün olan şey şu; eğer maruziyetiniz varsa ardından böyle bir klinik karşınıza çıkıyorsa mutlaka profesyonel destek almak gerekiyor. Bahsedilen bu bulgularla birlikte birtakım tetkikler yapıyoruz. Tedaviye başlangıç zamanı önemli mi; çok önemli, o yüzden maruziyetten sonra klinik ortaya çıktığında eğer o geç dönem dediğimiz 3'üncü dönemde geliyorsanız zaten birçok ciddi fonksiyon kaybı ile geliyorsunuz. Görmeyle ilgili problemleriniz ortaya çıkmaya başlıyor, böbrek fonksiyonları etkilenebiliyor, birçok problem karşımıza geliyor. Burada önemli olan şey; riskli klinik öykü, temas sonrasında ortaya çıkan karın ağrısı, bulantı, kusma bu, hastayı en erken tanıma şansımızın olduğu alan. İhtiyaç olunan tedaviyi ne kadar erken alırsa birey, bu ciddi etkilerin ortaya çıkma şansı o kadar azalıyor. Karşılaştığımız hasta grubu ki literatürde bunu destekliyor, daha çok erkek birey; genç, orta yaş erkek. Kendi vakalarımız özelinde söylemek gerekirse 28, 30'lu yaşlarda kaybettiğimiz hastamız var. Genç olmak, güçlü, sağlıklı bir birey olmak maalesef tek başına koruyucu bir faktör olmuyor. Genellikle karşımıza gelen şeyler bireysel tüketime yönelik" şeklinde konuştu.

"Son 2 aylık bir süreçte 42 başvuru var"

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başvurulara yönelik konuşan Doç. Dr. Dikme, sağlıklı bir yaşam için kişilerin alkol tüketiminden uzak durması gerektiğini söyleyerek, "Yaklaşık son 2 aylık bir süreçte elimizdeki verilerle toksik alkol maruziyeti nedeniyle 42 hasta başvurusu var, kaybettiğimiz hastamız var. Hastalarımızın bir kısmının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, bir kısmı nispeten daha iyi olduğu için artık servislere devredilen hastalarımız var. Karın ağrısı, bulantı, kusmanız varsa ki maalesef normal alkol maruziyetinin içerisinde de olabilen bir şey bu ama yapılabilecek bir şey yok, bunu ayırt etme şansları olmayacak. En belirleyici şey de erken başvuru, tanıma, tedaviye erken başlangıç olduğu için şüphe anında bu klinik öyküyle acil servislere başvurup mutlaka değerlendirilmeyi istemeleri gerekiyor. Alkol, sigara kullanımını hiçbir meslektaşımız önermez, alkolün kendisinin de orta, uzun vadede çok belirgin zarar etkileri ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.