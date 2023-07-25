Sağlıkçılar Saldırıyı Kınayarak İş Bıraktı

Bafra Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan'a yapılan silahlı saldırı sonrasında sağlık çalışanları bir günlüğüne iş bıraktı. Başhekim ve sendika başkanı da saldırıyı kınadı.

SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI

Bafra Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırı girişiminin ardından hastane önünde basın açıklaması yapıldı. Başhekim Alaiddin Domaç ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak ile sağlık çalışanları, saldırı girişimini kınadı. Grup adına açıklamayı yapan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç, "Saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza ve çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden önlenmiştir. Şimdi buna sevinip şükür mü etmeliyiz bilemedik doğrusu. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları, ölüme öldürülmeye bir adım mesafede yaşayıp öldürülmediğimize şükür mü etmeliyiz? Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu hastane öldürmek için değil yaşatmak için çabalama yeridir ve biz bunu yapıyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık sistemimizin üzerindeki en büyük perdedir. Bu perde bizlerin çalışma çabalarını köreltmektedir" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı yazılı açıklamada doktor Ömer Özkan'a yapılan saldırıyı kınayarak, "Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.