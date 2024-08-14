Üye Girişi
Haberler

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitimlerine uygun kadrolara atanması gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitimlerine uygun kadrolara atanması gerektiğini söyleyerek "İşlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitim durumlarına dikkat çeken Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın çoğu eğitimini tamamlamış, lisans, yüksek lisans eğitimi almış ve idari memur görevi yapmaktadır. Yardımcı hizmetliler mutemetlik yapıyor, yardımcı hizmetliler saymanlık yapıyor, yardımcı hizmetliler idari memur görevi yapıyor. Bugün hastanelerde, il/ilçe sağlık müdürlüklerinde birçok idari iş yardımcı hizmetler sınıfı arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfının geçmiş dönemlerde yaptığı görevler bugün farklı istihdam ve çalışma modelleri ile ifa edilmektedir. Bu sebeple işlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin diyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Faruk Doğan Kamu Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 14 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Mıhlama tarifi! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama tarifi nasıl yapılır? Mıhlama için malzemeler! 14 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title