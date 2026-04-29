Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Üniversite hastanelerinin sorunlarını gündemden düşürmeyeceğiz'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlara müdahale edilmesinin elzem olduğunu belirterek, "Sorunlar çözülene kadar üniversite hastanelerinin sorunlarını gündemden düşürmeyeceğiz" dedi.

Sağlık-Sen Üniversite Şubeleri Üniversite Hastaneleri Değerlendirme Toplantısı, sendika genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye genelindeki üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar ele alınarak, istişarede bulunuldu. İllerden gelen şube başkanları hem hastane özelinde hem de yaşanan genel sorunları anlatarak, çözüm önerilerini sundu. Toplantıda birçok hastanede teşvik ek ödeme yapılamadığına dikkat çekilerek, teşvik ek ödemelere öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Üniversite Hastaneleri Birliği kurulmalı"

Üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı ile uygulama birliği sağlanamadığı belirtilen toplantıda, bu hastanelerin yönetimsel dinamiğinin yeniden kurgulanması ve üniversitelerle ilgili mevzuatların yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi. Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlamak için Üniversite Hastaneleri Birliği kurulması gerektiği de ifade edildi.

"Maaşlar genel bütçeye aktarılmalı"

Üniversite hastanelerinde çalışan 4-D işçilerin ücretlerinin üniversitelerin döner sermayelerinden verildiği kaydedilen toplantıda, bu yükün üniversitelerden alınarak merkezi bütçeye taşınması gerektiği belirtildi. Ayrıca üniversite hastanelerinde görevli sağlık profesyonellerinin önlük ve formasının yılda iki kere kurum tarafından verilmesi, istihdamın artırılması ve becayiş için kadro verilmesi, döner sermaye bütçesinden ödenen kamu görevlilerinin maaşlarının genel bütçeden ödenmesi konularna da dikkat çekildi.

"Yol haritası belirleyeceğiz"

Üniversite hastanelerinin sorunlarına hakim olduklarını dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, değerlendirme toplantılarına önem verdiklerini belirtti. Doğan, "Bugün bu toplantımızda fikir alışverişi yapacağız. Sizleri dinleyeceğiz, birlikte yol haritası belirleyeceğiz. Şube başkanlarımızın bizi veriyle beslemesi, bizleri bilgilendirmesi sayesinde sahanın sorunlarına hakimiz. Yetkililerle görüştüğümüz zaman sizlerin bize sunduğu verilerle elimiz güçlü oluyor, sözümüz güçlü oluyor" diye konuştu.

"Hocanın, hekimin, asistanın, hemşirenin hakkı için elimizden geleni yapacağız"

Son dönemde gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgi veren Doğan, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, gündemimiz üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar oldu. Üniversite hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere göre hem fiziki şartlar hem çalışanların özlük hakları bakımından geriye gittiğini anlattık. Bu duruma müdahale etmenin elzem olduğunu söyledik. Konuyla ilgili raporumuzu çözüm öneriyle birlikte ilettik. Sağlık-Sen olarak sorunlar çözülene kadar üniversite hastanelerinin sorunlarını gündemden düşürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Üniversite hastanelerinde görevli hocanın, hekimin, asistanın, hemşirenin, teknisyenin yani tüm sağlık profesyonellerinin hakkı için elimizden geleni yapacağız. Her meslek grubunun sorununu belirledik, üzerinde tartıştık. Şimdi buradan çıkacak olan raporumuzu tüm yetkililerle paylaşacağız. Üniversite hastanelerindeki sorunları çözüme kavuşturmak için teşkilatımızla birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu ile Türkiye genelindeki üniversite şube başkanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı