Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü

Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü
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Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü
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Kahramanmaraş Sümer Mahallesi'ndeki bir sağlık ocağında kutu kutu maskelerin ve tıbbi cihazların çöpe atılması tepki çekti. O anları kayda alan bir vatandaş, maske istediklerinde verilmediğini belirterek duruma isyan etti.

Kahramanmaraş'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında kutu kutu maske ve tıbbi cihazların çöpe atılması tepkilere neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, hem şaşkınlığını hem de öfkesini dile getirdi.

"ANNEME VE BANA MASKE VERMEDİLER"

Görüntülerde, sağlık ocağının çevresindeki çöp alanına atılmış kullanılmamış maskeler, eldivenler, acil durum butonları ve bazı tıbbi cihazlar yer alıyor. Videoyu çeken kişi, "Birkaç defa sağlık ocağına gitmiştik. Anneme ve bana bir tane maske vermediler. Şimdi hepsini çöpe atmışlar. Bir sürü cihaz alıp atmışlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, devletin halk sağlığı için gönderdiği malzemelerin kullanılmadan çöpe atılmasını "israf" ve "kamu malına zarar" olarak yorumladı. Vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Ya o ürünlerin tarihi geçtiyse ne olacak Propaganda yapmayın

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

boşuna deprem olmamış orada

Yorum Beğen0
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