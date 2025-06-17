Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü

Kahramanmaraş'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında kutu kutu maske ve tıbbi cihazların çöpe atılması tepkilere neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, hem şaşkınlığını hem de öfkesini dile getirdi.

"ANNEME VE BANA MASKE VERMEDİLER"

Görüntülerde, sağlık ocağının çevresindeki çöp alanına atılmış kullanılmamış maskeler, eldivenler, acil durum butonları ve bazı tıbbi cihazlar yer alıyor. Videoyu çeken kişi, "Birkaç defa sağlık ocağına gitmiştik. Anneme ve bana bir tane maske vermediler. Şimdi hepsini çöpe atmışlar. Bir sürü cihaz alıp atmışlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, devletin halk sağlığı için gönderdiği malzemelerin kullanılmadan çöpe atılmasını "israf" ve "kamu malına zarar" olarak yorumladı. Vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyor.