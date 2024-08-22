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Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi.

"SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Aydemir - Sağlık

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