Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yaz tatili uyarıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinde çocukların ekran kullanımının dengelenmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi için uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaz tatiline ilişkin uyarılar yapıldı. Bakanlık; karne sonuçlarına gelişim odaklı yaklaşılmasını, yaz tatilinde ekran kullanımının dengelenmesini, fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesini, düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesini önerdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinin eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocukların dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından büyük bir fırsat olduğu belirtildi. Tatil boyunca ekran sürelerinin dengelenmesi, düzenli uyku, doğru beslenme ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi; çocukların yeni döneme sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmaları için önemli olduğu vurgulandı.

Karne sonuçları gelişim odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmeli

Ailelerin, karne alan çocuklarına şartsız sevgi ve güven duygusunu hissettirmeleri büyük önem taşıyor. Karne notlarının bir eleştiri unsuru olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen bakanlık, gelişim fırsatı olarak değerlendirilmeli ve çocukların yalnızca akademik başarılarına değil yıl boyunca gösterdikleri çaba ve sorumluluk bilincine odaklanılmaması gerektiğini açıkladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedeflerin ise çocukların yaşına ve potansiyeline uygun, baskı oluşturmayan bir yaklaşımla planlanması gerektiği kaydedildi.

Yaz tatilinde ekran kullanımı dengelenmeli, fiziksel aktivite teşvik edilmeli

Yaz tatilinde internet, televizyon ve oyun süreleri günlük yaşam aktivitelerini aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı, ekran kullanımına ilişkin kurallar ailece belirlenmeli. Uyku saatinden en az bir saat önce ekran kullanımı sonlandırılmalı, yemek masası ve yatak odası ekrandan bağımsız alanlar olarak düzenlenmeli.

Çocukların her gün en az 60 dakika açık havada fiziksel olarak aktif olmaları teşvik edilmeli. Çocuklar güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında ise koruyucu önlemler olmadan dışarı çıkarılmamalı.

Düzenli uyku ve dengeli beslenme alışkanlıkları yaz tatilinde de sürdürülmeli

Tatil döneminde uyku ve uyanma saatlerinin düzeninin sürdürülmesi, yaz sıcaklarında bol su tüketiminin tercih edilmesi, işlenmiş ve yüksek şekerli gıdalardan kaçınılarak taze sebze, meyve ve dengeli protein tüketilmesi çocukların sağlığının korunması açısından önemli.

Tatil programlarında sosyal ve bilişsel gelişimi destekleyen etkinliklere yer verilmeli

Yaz tatili süresince çocukların güvenli arkadaş ortamlarında sosyal etkileşim kurmaları, yaz kampları gibi takım çalışmasını destekleyen faaliyetlere katılmaları teşvik edilmeli. Çocukların ilgi alanlarına uygun kitaplara zaman ayırmaları, yaşlarına uygun ev içi sorumluluklar üstlenmeleri, sanat, müzik ve spor gibi keyif alabilecekleri yeni alanları deneyimlemeleri sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı