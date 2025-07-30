Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS Açıklaması: Aile Hekimine Başvuru Zorunlu Değil

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Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden uzman hekim randevusu alabilmek için aile hekimine başvurunun zorunlu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Aile hekimine yönlendirme seçeneğinin bir zorunluluk olmadığı, ek bir tercih olduğuna vurgu yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) üzerinden uzman hekim randevusu alabilmek için aile hekimine başvurunun zorunlu hale getirildiği' yönünde yer alan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, ' Mhrs üzerinden uzman hekim randevusu alabilmek için aile hekimine başvurunun zorunlu hale getirildiği' yönünde yer alan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. 25 Temmuz 2025 itibarıyla MHRS'de 'Aile Hekimine Yönlendirme' özelliği devreye alınmış olup söz konusu uygulama bir zorunluluk değil, vatandaşlarımıza sunulan ek bir tercih niteliğindedir. MHRS'de devreye alınan bu yeni özellikle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini etkin kullanımı hedeflenmekte olup, iddia edildiği gibi bir zorunluluk söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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