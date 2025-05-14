Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisansta ise 131 bin 148 aday tercih yaparken 5.199 aday yerleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden, yani bugün saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı ikinci alım ilanı hakkında henüz açıklama yapılmadı.