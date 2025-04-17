Sağlık Bakanlığı Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

????? Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirkol başkanlığındaki heyet, kentteki sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini yerinde değerlendirmek amacıyla ziyarette bulundu.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, sahadaki uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Demirkol, daha sonra Gaziantep, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve halk sağlığının geliştirilmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Ziyarette, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa, Göç Sağlığı Daire Başkanı Zehra Uzundurukan, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Hakan Aydoğmuş, İdari İşler Daire Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur da yer aldı.