Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği üzerine değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet kalitesinin artırılması ve halk sağlığının geliştirilmesi konuları ele alındı.

????? Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gaziantep'te Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirkol başkanlığındaki heyet, kentteki sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini yerinde değerlendirmek amacıyla ziyarette bulundu.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, sahadaki uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Demirkol, daha sonra Gaziantep, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve halk sağlığının geliştirilmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Ziyarette, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa, Göç Sağlığı Daire Başkanı Zehra Uzundurukan, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Hakan Aydoğmuş, İdari İşler Daire Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur da yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.