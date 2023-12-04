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Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak

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Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 4-8 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak.

SAĞLIK Bakanlığı 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü ve TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlanda, adayların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online başvuru yapabileceği belirtildi. Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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