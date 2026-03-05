Bakan Memişoğlu: 2 ayda 11,5 milyon vatandaşımızı sigara bırakma polikliniklerimize davet ettik

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son 2 ayda yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımıza kısa mesaj göndererek sigara bırakma polikliniklerimize davette bulunduk. Böylece sigara bırakma polikliniklerimize başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağladık" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yeşilay Haftası nedeniyle Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret ederek, Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, gönüllüler ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Yeşilay Haftası'nın mübarek ramazan ayına denk gelmesi de ayrıca anlamlıdır. Ramazan; iradenin güçlendiği, nefsin terbiye edildiği, dayanışma ve arınmanın öne çıktığı müstesna bir zamandır. Bağımlılıkla mücadele de özünde bir irade ve sabır meselesidir. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminin, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız için bir milat olmasını temenni ediyorum" dedi.

'TÜTÜNLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR MESAFE KATETTİK'

Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil, öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele aldıklarına dikkat çeken Memişoğlu, "Bu anlayışla önleyici ve koruyucu hizmetleri sağlık politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. 2024-2028 Ulusal Eylem Planı'mızla bağımlılıklarla mücadeleyi kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Nitekim, tütünle mücadelede önemli bir mesafe katettik. Son bir yılda sigara bırakma polikliniği sayımızı 1500'e çıkardık. Yeşilay ile birlikte koordine ettiğimiz 'Yeşil Dedektör' uygulaması ile çapraz denetim faaliyetlerimizi sıklaştırdık. Son 2 ayda yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımıza kısa mesaj göndererek sigara bırakma polikliniklerimize davette bulunduk. Böylece sigara bırakma polikliniklerimize başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağladık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile son 1 yılda yaklaşık 500 bin takip ve motivasyon araması gerçekleştirdik. Halihazırda ülke genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere toplam 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de, 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Ayrıca 188 toplum ruh sağlığı merkezimiz ve Bağımlı Hastalar için Ayaktan Rehabilitasyon (BAHAR) merkezlerimiz aracılığıyla hastalarımıza ücretsiz danışmanlık ve takip hizmeti sağlıyoruz. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattımızla bugüne kadar yaklaşık 552 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti sunduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı