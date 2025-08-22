Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sigara ve Tütün Alışkanlıklarına Karşı Çağrı

1) BAKAN MEMİŞOĞLU: TOPLUMUMUZUN ÜÇTE BİRİNİN SORUNU OLAN SİGARA VE TÜTÜN ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇELİM

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzun üçte birinin sorunu olan sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim. Bugünkü sorunumuz sadece tütün değil maalesef. Elektronik sigaraların içinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmiyoruz. Özellikle gençlerin bu tür alışkanlıklara başlamaması lazım. Her türlü bu bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programları için Sakarya'ya geldi. Adapazarı ilçesindeki Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'na, Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar eşlik etti. Vali Doğan'dan, kentteki sağlık yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kemal Memişoğlu, "Sakarya sağlık hizmeti anlamında, 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir değişim ve gelişim sürecinde. 960 olan toplam yatak kapasitesini, bu yatak kapasitesinin hepsi koğuş sistemi dediğimiz, maalesef 5-6 kişinin yattığı, tuvaleti banyosu olmayan, hiçbir özelliği bulunmayan yatak kapasitesiydi. Şu ana kadar 2517'ye çıkarmış durumdayız. Yeni yaptığımız, inşaatının yüzde 70-80 bandına geldiği Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da milletimizin hizmetine girecek. 1000 yatak ilavesiyle ve altındaki izolatör dediğimiz depremde bile sağlık hizmeti sunabilen büyük teknoloji ile yapılan bu sağlık yatırımı şaheserinin hizmete girmesiyle Sakarya'da çok daha iyi sağlık hizmetleri sunacağız" dedi.

'ARTIK SADECE KİLO-BOY ÖLÇMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerinde örnek ülke olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, "Özellikle toplumumuzun kilo sorunu var. Tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik. Herkes kilo ve boyu ölçtüler diye düşünmesin; onları yine biz sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Yapacağımız son projeyle de sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza kendi mahallelerinde, parklarında ulaşıp, onların hem bedenimize hem çevremize zarar veren alışkanlıklarını değiştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Yani artık sadece kilo-boy ölçmeyeceğiz; sigara içenlere de sigara içmemeleri konusunda hem eğitim vereceğiz hem de onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz. Bunun yanında özellikle ifade etmek istediğim bir husus da var. Sigarayı bırakmak istiyorsanız bağımlılıkla ilgili mücadele edeceksiniz 171'i ve 184'ü arayın, biz sizi yönlendirelim" diye konuştu.

Tütün bağımlığına karşı mücadele başlattıklarını söyleyen Memişoğlu, "Maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim. Bugünkü sorunumuz sadece tütün değil maalesef. Elektronik sigaraların 'puff' dediğimiz içinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmiyoruz. Özellikle gençlerin bu tür alışkanlıklara başlamaması veya başlattırmamamız lazım. Her türlü bu bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı. Her türlü bu bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı. O nedenle bizler Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ÇOCUĞUN AÇLIKTAN ÖLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Hekimlerin insanların dinine, ırkına, rengine, inancına bakmadan onların sağlığını geliştirip yardım etmeyi amaçladığını söyleyen Bakan Memişoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz millet olarak da insanları nasıl iyileştiririz, nasıl yaşatırız, nasıl yardım ederiz diye bakıyoruz. Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna'daki, Rusya'daki çocuk neyse, Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki, İngiltere'deki, İtalya'daki çocuk neyse, Filistin'deki çocuk da o. Hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz, kabul da etmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz, sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz."