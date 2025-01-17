Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gribal enfeksiyon sayısının geçen yılla aynı oranda olduğunu savunan Bakan Memişoğlu, influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşandığını, bunun da mevsimsel bir yükseliş olduğunu söyledi.

"BU MEVSİMSEL BİR YÜKSELİŞ"

Bakan Memişoğlu'nun üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair iddialara verdiği cevap şöyle; "Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize oranla bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş.

Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür grip vakalarının özellikle aile hekimliklerinde ve istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Toplumdan da bu hususta dikkat etmelerini istiyoruz."