Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne Teşekkür

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3'üncü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj gönderen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki birikimine dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 3'üncü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj gönderen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanından 3'üncü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak eden katılımcılara önemli mesajlar gönderen ve Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki tarihi birikiminin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye, bu alandaki kararlı yürüyüşünü uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye; deneyimlerini bilimle harmanlayarak geleneksel tıp faaliyetlerini 'daha iyi sağlık' için geliştirmeye devam edecek. Bu vesileyle alandaki çalışmaları himayelerine alan ve destekleriyle vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
