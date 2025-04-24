İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Memişoğlu, "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, atanma hayali kuran on binlerce sağlık çalışanına müjdeyi verdi.

37 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINN ATAMASI YAPILACAK

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanının atamasının yapılacağını, haftaya ilan edileceğini belirtti. Memişoğlu şunları söyledi: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak.

ATAMALAR KPSS'YE GÖRE OLACAK

Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Sağlık
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Hangi cemaatten alım olacak acaba?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

hangi şeyh talebeleri alınacak.. birde suriyeli prf. hocalara ne kadar kontejan ayarlandı?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer can:

neyse

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Neden iki yıl için 25 bin öğretmen ataması, neden sağlık için yıllık 37 bin atama. Neredeyse her okulda ücretli öğretmen çalıştırılmakta...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGalez oglu:

Şimdi yatırım ılerıde kandıracak olan menzil e

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Demedi demeyin ufukta erken seçim var. Sozde kamuda emeklilerin yerine personel alınacaktı açıklama bu idi. Sonuç ogretmen atamaları, saglıkxı atamaları, kqmuya işci alımı. CESARETLERİ VARSA MEHMET ŞİMSEK İN AXIKLAMASINDAN SONRA KAÇ KAMU PERSONELİ EMEKLİ OLMUŞ , KAÇ KAMU PERSONELİ ALINIYOR AÇIKLASINLAR. SONUNDA BELKİ YİNE KANDIRILDIK DERLER

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Memurlar cumhuriyeti. Hepsi oy için ama sizde suç yok. Nede olsa karşınızda bir muhalefer yok. Bidin milletin sırtına

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Şeyh, Suriye falan demişsiniz de hiç önemli degıl, ellerine oje sürüp gün boyu telefon alanlardansa, görevini güzel sekılde yapan Suriyeli yada şeyh çocuğu daha sağlıklı olur.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

gelen elemanlar bir türlü görünmuyo nerelerde cListiriyolar acaba esim 20 yıllık sağlıkçı hep eksik eleman çalışıyorlar sürekli eleman yok şikayeti varken nerelere gidiyo bu alınanlar çok merak ediyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.