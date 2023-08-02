Sağ kolu adeta felç olan adam 4 ayda tekrar hareket kabiliyeti kazandı

Düşme sonucu kolunu kullanamayan, umudunu Fizyomer'de kazanan Ziya Murat Kara :

"Kolum hiç düzelmeyecek, bir daha hayatıma hiç devam edemeyeceğim sandım"

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"8 aylık bir tedavi sürecinde, dördüncü ayımıza girdik ve artık sağ omuz hareketlerini yapabiliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de basit görünen bir kaza sonrasında sağ kolunda humerus kırığı oluşan ve adeta sağ kolu ve sağ el bileği felç olan Ziya Murat Kara, tam umudunu kaybettiği anda Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde aldığı tedaviyle tekrar hayata tutundu.

Eskişehir'de yaşayan Ziya Murat Kara, 9 Şubat tarihinde işe gittiği esnada yere düştü. İlk bakışta basit bir kaza gibi görünen olayda Kara'nın sağ kolunda humerus kırığı oluştu. Kırık sonrasında ameliyat olan Ziya Murat Kara, sağ kolunu ve sağ el bileğini ise hiç hareket ettiremez duruma geldi. Adeta sağ kolu felç gibi hareketsiz kalan talihsiz adam tedavi araştırmalarına koyuldu. İnternette aradığı tedaviyi bulamayan Kara, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ni keşfetti. Burada kontroller neticesinde 8 aylık tedavi süreci belirlendi. Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde sinir hasarını düzeltecek kol egzersizleri, sanal gerçeklik programı el bisikleti gibi tedavi yöntemleri ile 4 ayı geride bırakan Ziya Murat Kara, gözle görülür gelişmeler kaydetti. Bileğindeki hareket noksanlığını yavaş yavaş atlatan Kara, uygulanan tedavilerden ve sonuçlardan oldukça memnun.

Başından geçen kaza ve sonrasında olanları anlatan Ziya Murat Kara tedavi süreci konusunda da şöyle konuştu;

"9 Şubat sabahında iş yerine taksiyle giderken, iş yerinin bahçesinde taksiden inerken, sağ ayağımın kayması neticesinde sağ kolumun üzerine düştüm ve ters bir düşme neticesinde humerus kırığı oluştu. Bir sinir hasarı olduğu için maalesef sağ el bileğimi kaldıramaz duruma geldim. Adeta felç diyebiliriz. Ameliyattan yaklaşık bir buçuk ay sonrasında Mart ayı sonunda Fizyomer'in haberini görmüştüm, iyi ki de gelmişim. Gerçekten çok umutsuz sayılan bir vaka neticesinde şu an elimi eskisi kadar olmasa da kullanıyorum. Buradan sadece şunu söylemek istiyorum, ben ilk bu rahatsızlık geldiği zaman, ilk defa bu kazayı geçirdiğim zaman, şöyle bir şey hissetmiştim, kolum hiç düzelmeyecek bir daha hayatıma hiç devam edemeyeceğim zannetmiştim. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Eğer bir örnek teşkil edecekse mutlaka fizik tedavi uzmanlarına görünsünler. Fizyomer'e mutlaka gelsinler. Çok iyi insanlar, çok iyiler, çok tatlılar gerçekten, sizi kucaklıyorlar. Belirli bir süreden sonra zaten bir aile gibi oluyorsunuz. Buradan şunu söylemek istiyorum, kimse ümidini kaybetmesin. Burada radiyal sinir hasarını düzeltecek kol egzersizleri yapıyoruz. Sanal gerçeklik programımız var. El bisikletiniz var. Bir de oradaki sinirlere elektrik veriliyor ve uyarılması sağlanıyor. Bunun neticesinde de belirli bir süreden sonra elinizi belli bir düzeyde kullanabiliyorsunuz."

"Sağ omuz hareketlerini kendisi tamamen aktif olarak yapabiliyor"

Ziya Murat Kara'nın durumu hakkında konuşan Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Öncelikle sağ humerus kırığına bağlı olarak sağ omuz hareketlerinde ve sağ dirsek hareketlerinde aşırı kısıtlılık vardı ve sağ el bileğini de kaldıramıyordu. Biz aynı zamanda fizik tedavi programında hem kırık sonrası oluşan omuz ve dirsek kontraktürünü hem de sinir hasarının tedavisini yaptık. Öncelikle eklem kısıtlılıklarını giderdik. Sağ omuzu tam hareket edebilir hale getirdik. Hareketleri pasif olarak biz yaptığımızda yapabiliyordu, dirseği de öyleydi ama kendisi yapmaya kalktığında aktif hareketleri yoktu. Yani omuzunu yarıya kadar bile kendisi kaldıramıyordu, dirseğini çekemiyordu. El bileğini hiç yukarıya kaldıramıyordu. Tabi bu hastanın günlük yaşam fonksiyonlarını da çok aşırı etkiliyor, ayrıca iş yaşantısını da olumsuz etkiliyordu. Brakial pleksus lezyonları kazalardan sonra, omuz kırıklarından sonra özellikle sık karşılaşılan bir durum mutlaka kırık sonrası rehabilitasyonlarda göz önüne alınmalı. Sinirde bir hasar oluşup oluşmadığı kontrol edilmeli. Hastamıza 8 aylık bir tedavi süreci planladık. Bu ay dördüncü ayımıza girdik. Artık sağ omuz hareketlerini kendisi tamamen aktif olarak yapabiliyor. Dirsek hareketlerini yapabiliyor. Artık el bileğini kaldırabiliyor. Bu durum hastamız için çok büyük moral oldu" dedi.