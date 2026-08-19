Uzmanından uyarı: Güneşten korunurken saçlı deriyi de unutmayın

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, güneşten korunurken saçlı derinin çoğu zaman gözden kaçırıldığını belirterek, saçların ultraviyole (UV) ışınlarına karşı tam koruma sağlamadığını söyledi. Özellikle saçları ince ve seyrek olan kişilerde saçlı derinin güneşe daha fazla maruz kaldığına dikkat çeken Güneş, ciddi güneş yanıklarının saçlı deride belirgin inflamasyona ve bazı durumlarda geçici saç dökülmesine yol açabileceğini, tekrarlayan UV maruziyetinin ise saç tellerinde yapısal hasara neden olarak saçların daha kuru ve kırılgan hale gelmesine neden olabileceğini belirtti.

Yaz aylarında güneşten korunmak için yüz ve vücuda güneş koruyucu uygulanırken, saçlı deri çoğu zaman ihmal edildiğini aktaran Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, saçların belirli ölçüde fiziksel bariyer oluşturmasına rağmen saçlı derinin UV ışınlarından tamamen korunmadığını belirtti.

"Saçın yoğunluğu ve rengi korunmayı etkileyebilir"

Saçın yapısı ve yoğunluğunun güneş ışınlarının saçlı deriye ulaşma miktarını etkileyebildiğini belirten Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Kalın ve yoğun saçlar, ince ve seyrek saçlara kıyasla saçlı deri üzerinde daha güçlü bir fiziksel bariyer oluşturabilir. Koyu renkli saçlar da açık renkli saçlara göre UV ışınlarını daha fazla absorbe edebilir. Ancak bu durum saçlı derinin güneşten tamamen korunduğu anlamına gelmez" dedi.

Özellikle saç ayrım çizgisi, alınla saçın birleştiği bölgeler ve saçların seyrekleştiği alanların güneşe daha açık kaldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Güneş, saç kaybı arttıkça saçlı derinin doğrudan güneşe maruz kalan yüzeyinin de arttığına dikkati çekti.

Ciddi güneş yanığı geçici saç dökülmesine yol açabilir

Saçlı derinin de vücudun diğer bölgeleri gibi güneş yanığına açık olduğunu vurgulayan Güneş, "Hafif bir güneş yanığı genellikle kalıcı saç dökülmesine neden olmaz. Ancak ciddi yanıklarda saç köklerinin çevresinde gelişen inflamasyon, geçici saç dökülmesine katkıda bulunabilir" diye konuştu.

Tekrarlayan UV maruziyetinin yalnızca saçlı deriyi değil, saç tellerini de etkileyebildiğini belirten Güneş, "Uzun süreli ve yoğun güneş maruziyeti saç telinin yapısında hasara yol açabilir. Bunun sonucunda saçlar daha kuru, mat ve kırılmaya daha yatkın hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Saçların arasındaki değişiklikler gözden kaçabilir"

Saçlı deride gelişen bazı cilt değişikliklerinin saçların arasında kaldığı için geç fark edilebildiğine dikkati çeken Güneş, düzenli cilt kontrolünde saçlı derinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Güneş, "Saçlı deride yeni ortaya çıkan, büyüyen veya görünümü değişen bir lezyon; iyileşmeyen, tekrarlayan şekilde kanayan ya da kabuklanan bir alan varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Kişinin kendi kendine cilt kontrolü yaparken saçlarını bölüm bölüm ayırarak saçlı derisini de incelemesi önemli" dedi.

Saç ayrım çizgisini unutmayın

Saçlı derinin güneşten korunmasında şapka kullanımının etkili bir yöntem olduğunu belirten Güneş, özellikle saçları seyrek olan veya saç ayrım çizgisi belirgin kişilerin güneş koruyucu kullanabileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Güneş, "Saç ayrım çizgisi veya saçların seyrek olduğu bölgelerde güneşe açık kalan saçlı deri üzerine geniş spektrumlu, SPF 30 veya üzeri güneş koruyucu uygulanabilir. Uzun süre açık havada kalınacaksa yalnızca güneş koruyucuya güvenmek yerine geniş kenarlı bir şapka ile fiziksel koruma sağlamak da önemli. Yüz, kulaklar, boyun ve saçlı deri güneşten korunmada birlikte düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı