Saç dökülmesini önlemenin yolları

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, saç bakımının nasıl yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi. Saç kreminin kullanımı, biberiyenin etkisi ve mezoterapi uygulamaları gibi konulara değindi.

DERMATOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, saç bakımının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Saçın canlı olan tek bölümünün kıl kökü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gençoğlan, "Kökten üretildikten sonra ölü bir protein iplikçik yapısındadır. Üst üste keratin yapraklarından oluşur. Tıpkı bir kozalak yapısı gibi her bir yaprak diğerinin 3'te 2'lik kısmını örter ve üst üste tabakalanır. Taranma, fön çekme gibi yüksek ısı maruziyeti, uygunsuz şampuan kullanımı, havuz deniz güneş gibi protein yapıda zararlanmaya yol açan maruziyetlerle yüzeyi aşınır, tıpkı kapalı kozalağın yapraklarını açıp açık bir kozalağa dönüşmesi gibi normal sağlam sıkı yapısını kaybeder" diye konuştu.

'BİBERİYE ETKİLİ OLMAYABİLİR'

Biberiyenin aromatik bitkiler ailesinden bir bitki olup kendine has keskin kokusu nedeniyle pek çok yemek tarifinde baharat gibi kullandığını ifade eden Prof. Dr. Gençoğlan, "Biberiye, son zamanlarda saç hastalıkları başta olmak üzere her derde deva olarak lanse edilmesiyle ilginç bir popülerlik kazandı. Aslında içeriğinde her yenebilir yeşil bitkide olduğu kadar A ve C vitamini ve polifenoller mevcut ve spesifik kokusundan da bu polifenoller sorumlu. A ve C vitaminlerinin antioksidan etkisi ve tüketildiğinde vücuda yararları hepimizin malumu ancak bu vitaminler stabilizasyonunu hızlı kaybeden moleküllerdir. Örneğin; C vitamini 10 dakikada bozulmaya uğrar yani portakal suyu sıktığımızda C vitamininden yararlanabilmek için 10 dakika içinde tüketmek gerekir. Kaynatma, bekletme yapısal bozulmaya neden olarak bu vitaminlerin ortamdan kaybolmalarına neden olur. Saç dökülmesi konusuna gelince suda bekletilerek yağı çıkarılıp kullanılması önerilen biberiyenin bu kadar işlemden sonra özel bir stabilizasyon prosedüründen geçmeden içindeki vitamin kompleksini moleküler olarak koruması mümkün değildir" dedi.

'MEZOTERAPİ UYGULAMALARI TERCİH EDİLEBİLİR'

Saç bakım ürünleriyle ilgili görüş veren Prof. Dr. Gençoğlan, "Her ne uygulanırsa derinin ancak 2 milimetrelik kısmına kadar emilebilmektedir. Oysaki saç kökleri anatomik olarak derinin derin tabakasında, 5 milimetre derinlikte bulunur. Sonuç olarak deriden sürülen bir şeyin kıl köküne ulaşması biyolojik ve anatomik olarak mümkün değildir. İşte bu nedenle saç hastalıklarının tedavisinde sürme ilaçlardan, losyonlardan çok faydalanamadığımız için mezoterapi uygulamaları tercih edilir. Çünkü aktif tedavi edici ilacı saç köklerine ulaştırabilmenin tek yolu iğne ile girip ilacı saç köküne vermektir" diye konuştu.

'SAÇ KREMİ MUTLAKA UYGULANMALIDIR'

Saçın canlı olan tek bölümünün kıl kökü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gençoğlan, "Kökten üretildikten sonra ölü bir protein iplikçik yapısındadır. Üst üste keratin yapraklarından oluşur. Tıpkı bir kozalak yapısı gibi her bir yaprak diğerinin 3'te 2'lik kısmını örter ve üst üste tabakalanır. Taranma, fön çekme gibi yüksek ısı maruziyeti, uygunsuz şampuan kullanımı, havuz deniz güneş gibi protein yapıda zararlanmaya yol açan maruziyetlerle yüzeyi aşınır, tıpkı kapalı kozalağın yapraklarını açıp açık bir kozalağa dönüşmesi gibi normal sağlam sıkı yapısını kaybeder. Bunu engellemek için şampuan seçerken PH 5.5 şampuanlar tercih edilmeli ve mutlaka yıkama sonrası saç uçlarına saç kremi uygulanmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Gençoğlan, "Saç kremleri aslında saç nemlendiricileri olarak işlev görür. Saçın kolay taranması, esnekliğini koruması ve kuruluk nedeniyle koparak dökülmesinin önüne geçer. Eğer şampuanın arkasında PH bilgisi bulunmuyorsa o ürün kesinlikle yüksek alkali PH seviyesinde olan bir üründür ve sürekli kullanımda kıl şaftının yapısında hasara neden olur. Diğer bir önemli nokta yüksek ısılı saç şekillendiricilerin kullanımı, özellikle nemli saça uygulandığında saçın içindeki su, yüksek ısı etkisiyle buharlaşamadan saçın içinde kaynar ve kılın içinde baloncuklar oluşturur bu durum "bubble hair" olarak tanımlanır. Bu saçların baloncuklandığı yerden kırılıp koparak dökülmelerin en önemli suçlusudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
title