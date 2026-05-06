Robotik cerrahi ve 'İzle – gör' yaklaşımı masaya yatırıldı

MEMORİAL Bahçelievler Hastanesi ile Cleveland Clinic iş birliğinde düzenlenen Cerrahi Günleri'nde, kolorektal cerrahiden proktolojiye uzanan başlıklarda güncel tedavi yöntemleri tartışıldı. Programda robotik cerrahi, 'izle-gör' protokolü ve kök hücre tedavileri tanıtıldı. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Altınlı "Watch and wait (İzle – gör) protokolü ise rektum kanserlerinde önemli bir yaklaşım. Rektum kanserleri makat çıkışına en yakın bölgede görülen kanserlerdir. Bu hastalarda genellikle önce onkolojik tedavi uygulanır, ardından ameliyat yapılır ve bazı hastalara geçici torba takılır. Hastalar doğal olarak bu torbayı istemiyor. Watch and wait (İzle- Gör) protokolünde, ameliyat öncesi uygulanan onkolojik tedaviye verilen yanıta bakıyoruz. Eğer tam yanıta yakın bir sonuç alınmışsa onkolojik tedaviye devam ediyoruz ve belirli aralıklarla hastayı takip ediyoruz" dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi & Cleveland Clinic Cerrahi Günleri'nin bu yıl 5'incisi gerçekleşti. Memorial Sağlık Gurubu CEO'su Bora Uludüz'ün de katıldığı organizasyon, Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman çok sayıda hekimi bir araya getirdi. Sempozyum Başkanlığını Prof. Dr. Ediz Altınlı'nın üstlendiği toplantıda; kolorektal kanserden pelvik taban hastalıklarına, inflamatuar barsak hastalıklarından proktolojik problemlere kadar geniş bir yelpazede güncel tanı ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. Programda bu yıl 'İzle-Gör (Watch and Wait)' yaklaşımı ve robotik cerrahinin yeni uygulamaları da ele alındı.

ALTINLI: BU YIL KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ DE YER ALIYOR

Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Altınlı, kolon ve rektum kanseri tedavisindeki yenilikler hakkında güncel bilgileri aktardı. Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Memorial Cleveland Cerrahi Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Bu program, grubumuzun en uzun soluklu programıdır. Cleveland Clinic, bildiğiniz gibi kolorektal cerrahi alanında dünyanın en iyi ilk üç kliniği arasında yer alıyor. Bu etkinlik de onlarla ortak yürüttüğümüz bir çalışma. Bu yıl ana başlıklarımız arasında single port robotic surgery, yani tek girişten robotik cerrahi; watch and wait, yani 'izle ve gör' protokolü ile rektum kanserlerine yaklaşım; proktolojide doppler kullanımı ve kök hücre tedavileri yer alıyor" dedi.

'HASTA ERTESİ GÜN TABURCU OLABİLİYOR'

Hemoroid hastalığının Türkiye'de çok yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Altınlı, "Standart hemoroid ameliyatı olan hastalar yaklaşık 2-3 hafta rahat oturup kalkamayabiliyor. Biz doppler hemorrhoidal artery ligation denilen, Japonya'da Tokyo'da geliştirilen ve dünyada yaygınlaşan bir tekniği uyguluyoruz. Bu yöntemde hemoroidleri almıyoruz. Doppler cihazı, bir çeşit ultrasonik cihazdır. Hasta uyutuluyor ve işlem yaklaşık 13-15 dakika sürüyor. Hemoroide giden damarları bulup bağlıyoruz ve hemoroidi söndürüyoruz. Mikromukopeksi dediğimiz işlemle hemoroidi tekrar yerine yerleştiriyoruz. Ağrısı oldukça az bir işlem. Elbette dünyada sıfır ağrılı bir işlem yok ama standart ameliyatın ağrısı 100 ise bu yöntemde 5-6 seviyelerinde oluyor. Hasta ertesi gün taburcu olabiliyor, işine dönebiliyor, pansuman gerekmiyor" dedi.

'İZLE VE GÖR PROTOKOLÜ REKTUM KANSERLERİNDE ÖNEMLİ BİR YAKLAŞIM'

Altınlı, "Watch and wait (İzle – gör) protokolü ise rektum kanserlerinde önemli bir yaklaşım. Rektum kanserleri makat çıkışına en yakın bölgede görülen kanserlerdir. Bu hastalarda genellikle önce onkolojik tedavi uygulanır, ardından ameliyat yapılır ve bazı hastalara makat iptal edilip geçici torba karın bölgesine takılır. Hastalar doğal olarak bu torbayı istemiyor. Watch and wait protokolünde, ameliyat öncesi uygulanan onkolojik tedaviye verilen yanıta bakıyoruz. Eğer tam yanıta yakın bir sonuç alınmışsa onkolojik tedaviye devam ediyoruz ve belirli aralıklarla hastayı takip ediyoruz. Bazı hastaları hiç ameliyat etmiyoruz. Bu, hastalar için büyük bir konfor sağlıyor. Ne torba oluyor ne de ameliyatın getirdiği ekonomik ve fiziksel yük" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA YENİ GELİŞEN ALAN'

Single port (tek kesi) robotik cerrahinin de önemli bir yaklaşım olduğunu aktaran Altınlı, "Yani tek delikten robotik cerrahi. Bu yöntem kurumumuz bünyesinde uygulanmaya başladı. Dünyada da yeni gelişen bir alan. Biz kurumumuzdan iki Genel Cerrah olarak Prof. Dr. Erman Aytaç ile birlikte Hollanda'ya giderek bu alanda eğitim ve sertifika programını tamamladık. Bu, robotik cerrahinin de üzerinde farklı bir teknoloji olarak değerlendirilebilir. Bu üç konu, bu yıl beşincisi düzenlenen Memorial Cleveland Clinic Cerrahi Günleri'nin ana temasını oluşturuyor" diye konuştu.

GÖRGÜN: GÜNÜMÜZ CERRAHİSİ ÇOK GELİŞMİŞ DURUMDA

Cleveland Genel Cerrahi Kliniği Kolorektal Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Dr. Emre Görgün ise "Günümüz cerrahisi çok gelişmiş durumda. Eskiden açık olarak yaptığımız birçok işlemi bugün artık robotla ve minimal invaziv cerrahi teknikleriyle yapmaktayız. Robotik cerrahi, geleceğin tekniği olacak. Bunda artık hiçbir tıp mensubunun şüphesi bulunmamaktadır. Her geçen gün yeni robotik platformlar da bizim elimize ulaşıyor, kullanımımıza giriyor. Bunlardan en yenisi de özellikle tek portla yapılan, single port robotlarıdır. Bundan özellikle transanalden yaptığımız yaklaşımlarla karmaşık poliplere ve komplike lezyonlara ulaşmamız mümkün. Daha önceden gidemediğimiz, yaklaşamadığımız mesafelere gidip zor lezyonları çıkarmamız mümkün oluyor. Robotik cerrahideki son gelişmeler olarak bunları özetleyebilirim. SP robotta tek port kullandığımız zaman 'bubble port' denen, yani aşağıdan konulan bir plastik port aracılığıyla girerek rektumdan, yani gastrointestinal sistemin en son kısmı olan anüs tarafından girip yukarıya doğru 20-25 santimlere kadar robotun kollarını ulaştırabiliyoruz ve komplike lezyonları çıkartabiliyoruz. Sadece lezyonları çıkartmakla kalmayıp, bu çıkarılan alanlara dikiş koyma imkanı da bulunmaktadır. Bu da teknolojinin bize kazandırdıkları sayesinde cerrahların yapabildiği işlemlerin sayısını artırmıştır" dedi.

ABBAS: FİSTÜL HASTALIĞINI İNCELİYORUZ

Kolorektal ve gastrointestinal cerrah Prof. Dr. Maher Abbas ise "Bugün kolorektal cerrahi ve proktoloji alanlarında birçok önemli konunun ele alındığı kapsamlı bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. İstanbul'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Dubai'den gelen uzmanlardan oluşan bir akademik kadromuz bulunuyor Uzmanlar; kanser tedavisi gibi onkolojik konulardan, minimal invaziv cerrahideki yeni tekniklere ve robotik cerrahiye kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapacak. Ayrıca proktolojik cerrahi ve proktolojik hastalıklar üzerine de oldukça verimli bir programımız var. Kolorektal cerrahlar olarak en sık tedavi ettiğimiz hastalıklardan biri fistül hastalığıdır. Fistül, temel olarak iki organ arasında oluşan anormal bir bağlantıdır. Bu durum karın bölgesinde de anal bölgede de ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Abbas, "Bu sempozyumda, anal fistül tedavisinde günümüzde kullanılan en güncel teknikler ile kompleks fistüllerin tedavisi ele alınacak. Alanında uzman eğitmen kadrosu ile bu konuda küresel bir bakış açısını bir araya getirerek Türk meslektaşlarımızla paylaşacağız. Cleveland Clinic ile Memorial Hastanesi iş birliğinde düzenlenen bu sempozyumun, kolorektal cerrahi ve proktolojik bakım alanındaki en güncel gelişmeleri aktarmak amacıyla her yıl düzenlenerek devam etmesini umuyoruz" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı