Robotik cerrahi fıtık tedavisinde avantaj sağlıyor

FITIK tedavisinde robotik cerrahinin büyük avantaj sağladığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Robotik yöntemin cerraha sağladığı anatomik hassasiyet sayesinde fıtığın tekrarlama riski en aza iniyor" dedi.

Toplumda oldukça yaygın görülen kasık ve karın duvarı fıtıkları, hastaların yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunları arasında yer alıyor. Fıtık tedavisinde özellikle robotik cerrahi uygulamaların hastalara önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, robotik yöntemle gerçekleştirilen fıtık ameliyatlarının hem cerrahi başarıyı artırdığını hem de hastaların günlük hayata daha hızlı dönmesini sağladığını belirtti.

'AMELİYAT SONRASI DA FITIK OLUŞABİLİYOR'

Sadece kasık fıtıklarının değil, daha önce karın bölgesinden ameliyat geçirmiş hastalarda da fıtık gelişebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdenkaya, "Mide, safra kesesi ya da böbrek ameliyatları gibi açık cerrahilerden sonra kesi yerlerinde fıtık oluşabiliyor. Buna 'kesiyeri fıtığı' diyoruz ve oldukça sık karşılaşıyoruz. Fıtık tedavisinde açık ve kapalı yöntemler kullanılıyor. Günümüzde kapalı cerrahi teknikler daha çok tercih ediliyor. Kapalı yöntemler, hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor ve ameliyat tekniği açısından büyük avantajlar sunuyor. Küçük kesilerle ameliyat bölgesine ulaşıp, fıtığı tamir etmek ve bu bölgeyi özel yamalarla güçlendirmek mümkün oluyor. Böylece fıtığın tekrar etme olasılığını en aza indiriyoruz" dedi.

'ROBOTİK CERRAHİ ANATOMİK HASSASİYET SAĞLIYOR'

Özellikle robotik cerrahinin karın duvarı fıtıklarında önemli üstünlükler sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Özdenkaya, "Robotik cerrahi, karın ön duvarındaki anatomik bölgelere çok daha hassas ve kolay ulaşım imkanı tanıyor. Cerrahın el bileği hareketlerini en ince ayrıntısına kadar ameliyat sahasına yansıtması, işlemin daha kontrollü ve güvenli yapılmasını sağlıyor. Bu da hem cerrahi başarıyı artırıyor hem de hastanın konforunu yükseltiyor" diye konuştu.

'DAHA HIZLI İYİLEŞME, DAHA AZ KOMPLİKASYON'

Kapalı ve robotik yöntemlerin hastaya sağladığı avantajları da sıralayan Doç. Dr. Özdenkaya, "Bu teknikler sayesinde karın içi organlara zarar verme riski en aza iniyor. Daha küçük kesiler kullanıldığı için ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor, iyileşme süresi kısalıyor ve hasta günlük yaşamına çok daha hızlı dönebiliyor. Ayrıca fıtığın tekrarlama ihtimali de belirgin şekilde düşüyor. Kasık fıtığı ve kesiyeri fıtığı olan hastalar, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerden büyük fayda görebilirler. Uygun hastalarda bu yöntemlerin tercih edilmesi hem tedavi başarısını artırır hem de yaşam kalitesini yükseltir" ifadelerini kullandı.