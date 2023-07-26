Rize Devlet Hastanesi'nde çıkan çatışmada sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu

RİZE Devlet Hastanesi'nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışma sırasında masaların altına girerek kurşunlardan korunan bazı sağlık çalışanlarının, olayın durulmasıyla yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Muhammet Sedat Z. (26) de adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Rize Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Geçen hafta kent merkezinde bıçaklı yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet oluşan Muhammet Sedat Z. ile Muhammet Ç. (24) hastanenin Acil Servisi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet Sedat Z., belinde çıkardığı tabanca ile Muhammet Ç. ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Ö.'ye (23) ateş açtı. Muhammet Ç. de tabanca ile karşılık verdi. Muhammet Ç. ve Yunus Emre Ö. ile olaya müdahale eden hastane polis E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H. mermilerle yaralandı.

Bu arada korku ve paniğe neden olan silahlı çatışma anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Korunmak için masa altına saklanan sağlık çalışanlarının, silah seslerinin kesilmesinin ardından yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, peşe peşe silah seslerinin duyulduğu, eli silahlı şüphelinin koşarak kaçtığı, korku yaşayan görevli sağlık personellerinin kanlar içinde yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu yer aldı.