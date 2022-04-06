Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri

MALATYA - Ramazan ayında düzenli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Sümeyye Akbulut, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Malatya'da bir klinikte diyetisyenlik yapan Diyetisyen Sümeyye Akbulut, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, Ramazan ayında güne sahurla başlanılması ve bol proteinli besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Akbulut, Ramazan ayında bol proteinli besin ve sebze ağırlıklı yiyeceklerle beslenilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanda öncelikle sahur yaparak güne başlamamız gerekiyor. Sahur yaparken de mutlaka günlük bir tane yumurta tüketmemiz gerekiyor. Yumurta bizim örnek proteinimiz. Yumurta tükettiğimiz zaman ramazan ayında tokluk süremiz daha uzun oluyor. Yumurtayı haşlanmış şekilde veya az yağda pişirebilirsiniz. Yumurtanın yanında mutlaka bir protein kaynağı olarak peynir tüketmemiz gerekiyor. Peyniri de az yağlı tercih ederseniz bizler için daha güzel olur. Tansiyon probleminiz yoksa zeytin 5-6 adet tüketebilirsiniz. Tansiyon probleminiz varsa 2 adet ceviz tüketmenizi mutlaka öneriyoruz. Bol yeşilliklere yer veriyoruz ramazan ayında sahurda da iftarda. Bol yeşillik, domates, salatalık, maydanoz, dereotu, kuzukulağı gibi yeşilliklere yer verebilirsiniz" dedi.

Gün içerisinde iftara kadar olan sürede tokluk hissini arttıracak besinlerin tercih edilmesine değinen Akbulut, " Ramazan ayı boyunca yine tam buğday ekmek tercih ederseniz sahurda gün içerisinde daha çok tokluk hissiniz olur. Beyaz ekmekleri çok tercih etmeyelim. Çünkü beyaz ekmekler daha çok yemenize ve gün içerisinde daha fazla acıkmanıza neden olacaktır. Tokluk sürenizi uzatmak istiyorsanız mutlaka tam buğday ekmeği yemenizi öneririz" şeklinde konuştu.

" Su tüketimine sahurda ve iftarda olabildiğince dikkat edelim"

Ramazanda sıvı tüketiminin önemli olduğuna ve bol su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Akbulut, " İftarımızı açarken mutlaka su ile açalım. 2 bardak su içmelerini öneriyoruz danışanlarımıza. Ramazan ayında mutlaka su tüketimine dikkat ediyoruz. Su tüketimine sahurda ve iftarda olabildiğince dikkat edelim. Havaların ısınmasıyla birlikte su tüketiminde artışlar da gözlenecek ama özellikle iftarımızı açarken sahurda da yine suya dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

İftarın su ile açılmasını ve sonrasında hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Akbulut, " İftarımızı mutlaka su ile açalım. Yanında 2 tane hurma ya da zeytinle açabilirsiniz. Sonrasında ihtiyacınıza göre hafif çorba tüketip birazcık mola vermenizi öneriyoruz. 5-10 dakika bir mola verdikten sonra sebze yemeklerinizi, etli sebze yemeklerinizi salatalarınıza yer verip iftarımızı hafif bir şekilde bitirirseniz sağlıklı bir şekilde ramazan ayını tamamlamış olursunuz. Gün içerisinde tatlı isteğinizi alsın diye bir porsiyon meyve tüketmenizi de öneriyoruz ramazan ayında iftardan sonra. Meyvenin yanında tokluk süresini arttırsın diye yoğurt, ayran, süt gibi protein kaynağı eklerseniz daha doyurucu olur" diye konuştu.