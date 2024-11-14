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Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var

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İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi infiale neden oldu. İzmir'deki olayın ardından konuşan Prof. Dr. Ayper Somer, İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu öne sürdü. Somer ayrıca bu çocuklardan 20'sinin cinsel yolla bulaşan vakalar olduğunu ifade etti.

İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi kamuoyunda infiale neden olurken İstanbul Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesörün açıklamalarıyla olayın vahameti iyiden iyiye gözler önüne serildi.

PROFESÖRDEN KAN DONDURAN SÖZLER

Türkiye'de çocuk HIV vakalarındaki artışa dikkat çeken İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARLA BULAŞTIRDILAR

Somer, bu çocuklardan 20'sinin cinsel yolla bulaşan vakalar olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu" dedi. Somer, şu ana kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Çocuklarda HIV'in nedeni anne değilse, cinsel yolla bulaşma söz konusu olabiliyor. Bu durum bazen küçük yaşta cinsel birliktelik, bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE HIV POZİTİF 250 ÇOCUK VAR

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Türkiye'de bilinen ve teşhis konulan yaklaşık 250 HIV pozitif çocuk bulunuyor. Aileleri uyaran Somer, "Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onları bilgilendirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen yaklaşık 200 çocuk takip ediliyor.

Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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