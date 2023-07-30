Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Yolbaş, temiz olmayan havuzlarda yüzen çocuklarda kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları ve parazit hastalıkları oldukça yoğun bir şekilde görülmekte olduğunu söyleyerek ailere uyarıda bulundu.

Profesör uyardı: Serinlemek için tercih edilen havuzlar hastalık saçıyor

Prof. Dr. İlyas Yolbaş:

"Yaz aylarında bizler ishal vakalarını çok görmekteyiz. Bunun çoğu da havuz kaynaklı olabiliyor"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Yolbaş, temiz olmayan havuzlarda yüzen çocuklarda kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları ve parazit hastalıkları oldukça yoğun bir şekilde görülmekte olduğunu söyleyerek ailere uyarıda bulundu.

Türkiye, aşırı sıcakların etkisi altındayken vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Özelikle çocuklar, başta havuz olmak üzere parklarda bulunan fıskiyeli yerlerde serinlemek için altına geçip suya giriyor. Prof. Dr. İlyas Yolbaş, hijyen koşulları uygun olmayan havuzların tehlike saçtığını belirterek, ailelere uyarıda bulundu.

Çocukların serinlemek için girecekleri havuzların temiz olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Yolbaş, bu havuzların çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Temmuz ayı ile beraber ülkede, bunaltıcı sıcaklıkların yükseldiğini ifade eden Dr. Yolbaş, "Artık maalesef çocuklarda serinlemek için havuzları tercih ediyorlar. Havuzlar içerisinde özel havuzlar var, site havuzları yada hiç güvenli olmayan parklarda fıskiyeli havuzlar var. Tabi bunlarda bir çok soruna neden olabilmektedir. Özellikle güvenli havuzlarda çocuklar yüzmedikleri zaman kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları, parazit hastalıkları oldukça yoğun bir şekilde görünebilmekte" dedi.

"Yaz aylarında bizler ishal vakalarını çok görmekteyiz"

Bazen bu hastalıklar çocuklar da ciddi hastalıklara neden olabilmekte olduğunun altını çizen Dr. Yolbaş, "Bu nedenle bizim ailelere önerilerimiz öncelikle temiz havuzlarda yüzmeleri gerekmektedir. Özel havuzlar, site havuzları bunlarında düzenli bir şekilde temizlenmesi lazım. Şehir merkezlerinde su birikintileri olabiliyor kesinlikle çocukların buralarda yüzmesini istemiyoruz. Yaz aylarında bizler ishal vakalarını çok görmekteyiz. Bunun çoğu da havuz kaynaklı olabiliyor" diye konuştu.

Anzele Parkı'nın süs havuzuna serinlemek için girdiğini söyleyen Agit Turakcı, burada boğulma seviyesi yüzde 0 olduğunu, kimsenin hastalanmadığını, suyun sürekli aktığını kaydetti.

Sıcaklardan dolayı yüzmeye geldiğini söyleyen Mehmet Başeğmez de, yüzmeye geldiklerini, başka şansları olmadığını aktararak, "Ya Dicle Nehri'nde boğulacağız ya da burada yüzeceğiz. Su biraz soğuk ama alışıyoruz. Tertemiz su var. Buradaki su akıyor. Yüzmeyi bilenler burada boğulmaz" ifadelerinde bulundu.