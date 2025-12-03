Haberler

Prof. Dr. Veysi Çeri: Son 10-20 yıl içinde otizm 5-6 kat arttı

Güncelleme:
Haberler.com'un "İyilik İyileştirir" programına konuk olan Prof. Dr. Veysi Çeri, otizmde artışın nedenlerini, erken tanının önemini ve ekran maruziyetinin çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle açıkladı.

Otizm belirtilerinden ekran maruziyetinin çocuklarda depresyon ve dikkat sorunlarına etkilerine kadar pek çok başlık, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Veysi Çeri tarafından "İyilik İyileştirir" programında ele alındı. Bilimsel veriler ışığında yapılan değerlendirmeler, ebeveynlere çocuk gelişimi ve ruh sağlığı konusunda önemli uyarılar içeriyor.

"SON 10-20 YIL İÇİNDE OTİZM 5-6 KAT ARTTI"

Prof. Dr. Veysi Çeri, son yıllarda otizm tanılarındaki ciddi artışa dikkat çekerek, hastalığın her 100 çocuktan 3'ünde görüldüğünü söyledi. Erken tanının kritik önem taşıdığını vurgulayan Çeri, sosyal ilgi, ilişki kurma isteği ve sosyalleşmemiş gülümseme gibi belirtilerin aileler tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Çeri, "Otizmin çekirdeği çocuğun sosyal ilgisinin olup olmamasıdır" diyerek temel tanı kriterlerini açıkladı.

"TAKLİT YETENEĞİ VE SOSYAL İLGİ TANIDA KRİTİK ROLDE"

Uzman isim, otizmli çocuklarda taklit yeteneğinin gelişmemesinin en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti. Psikiyatrik hastalıkların genetik yönlerine de değinen Çeri, "Ailenizde psikiyatrik hastalık varsa sizde de olma ihtimali artıyor" dedi. Çeri, insan zihninin mükemmele yakın bir sistem olduğunu, ancak bu sistemde farklı çalışan durumlar olabileceğini vurguladı.

"ERKEN YAŞTA EKRANA MARUZ KALMAK RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR"

Prof. Çeri, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Birliği'nin önerilerini hatırlatarak, 2-3 yaşına kadar ekran maruziyetinin tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi. "Genetik açıdan meyilli çocuklarda ekrana bakmak otizme yol açıyor" diyen Çeri, aşırı ekran kullanımının depresyon, anksiyete ve dikkat eksikleriyle ilişkili olduğunu belirtti. Sosyalleşmenin çocuklar için temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çeri, "Her çocuğun yeme içmeye ihtiyacı olduğu gibi sosyalleşmeye de ihtiyacı var" sözleriyle ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Melis Yaşar
Haberler.com / Sağlık
