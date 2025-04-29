Prof. Dr. Sinem İliaz: Sigara kadınlara daha fazla zarar veriyor, pasif içiciler de risk altında

Haberler.com ekranlarında Meral Karadağ'ın sunduğu programa konuk olan Prof. Dr. Sinem İliaz, sigaranın akciğer sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini değerlendirdi. İliaz, hem aktif hem de pasif içicilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti.

"AKCİĞER KANSERİNİ ETKİLEYEN EN BÜYÜK ETKEN SİGARA"

Prof. Dr. İliaz, akciğer kanseri vakalarının büyük çoğunluğunun doğrudan sigara kullanımına bağlı olduğunu söyledi. "Akciğer kanserini etkileyen en büyük etken sigara içmek" diyen İliaz, erkeklerde yaygın görülse de kadınlarda da oranların ciddi şekilde arttığını belirtti. "Sigaranın zararlı etkilerinden kadınlar erkeklere göre daha fazla etkileniyor" diyerek cinsiyet farkına dikkat çekti.

"PASİF İÇİCİLER DE KANSER VE KRONİK HASTALIKLARLA YÜZ YÜZE"

Sinem İliaz, sadece aktif içicilerin değil, pasif sigara dumanına maruz kalan kişilerin de ciddi risk altında olduğunu vurguladı. "Pasif sigara içen kişilerde de kronik akciğer hastalıkları ve kanser görülebiliyor" diyen İliaz, özellikle kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalmanın riskini hatırlattı. Hava yolu ile alınan kimyasalların da akciğer hastalıklarına yol açabileceğini ekledi.

"SİGARAYI BIRAKMAK ZOR AMA MÜMKÜN"

Sigara bırakma süreci hakkında bilgi veren İliaz, "Hayat akışı içerisinde sigarayı bırakmak çok zor, bırakmak isteyenler kararlı ve planlı olmalı" diyerek motivasyonun önemini vurguladı. "2 veya 3 haftalık bir sürece girdikten sonra sigara bırakmak kolay bir hale geliyor" dedi. Uzun süre sigara kullanan bireylerde kısa süreli elektronik sigara desteği önerilebileceğini de belirtti.