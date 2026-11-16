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Prof. Dr. Semih Giray inmede ilk 4-5 saatin kalıcı hasarı azalttığını söyledi

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Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin yeni inme vakası ve 55-60 bin iskemik inme ölümü olduğunu söyledi. Giray, ilk 4-5 saatin çok önemli olduğunu ve 112 ile inme merkezlerine hızla ulaşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin yeni inme vakası görülürken, uzmanlar erken teşhis ve hızlı müdahalenin kalıcı hasarların önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 19. Ulusal İnme ve Nörovasküler Hastalıklar Kongresi'nde AA muhabirine, inmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin yeni inme vakası görüldüğünü belirten Giray, iskemik inme nedeniyle yılda 55-60 bin kişinin hayatını kaybettiğini, vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin genç yaş grubunda görüldüğünü ifade etti.

Gençlerde inme vakalarının artış gösterdiğine işaret eden Giray, kişiye özel risk değerlendirmesi ve risk haritalandırması üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Giray, hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo, hareketsizlik, stres, sigara ve yoğun alkol tüketiminin inme riskini artıran faktörler arasında bulunduğunu belirterek, bu risklere karşı düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguladı.

İnmenin belirtilerine dikkat

İnmenin en yaygın belirtilerinin kol veya bacakta güç kaybı, konuşma bozukluğu ve yüzde kayma olduğunu aktaran Giray, ani görme kaybı, çift görme, yüzde uyuşma, baş dönmesi ve denge kaybının da hastalığın belirtisi olabileceğini bildirdi.

Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği uyarısında bulunan Giray, "İlk 4-5 saat çok önemli. Hızla 112 yardımıyla inme merkezlerine ulaştırılan hastalar, tedaviden çok güzel fayda görüyor ve kısa sürede eski sağlıklarına kavuşabiliyor. Dolayısıyla 'zaman beyindir' kavramını unutmamalıyız." dedi.

Semih Giray, belirtiler ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemeden acil yardım istenmesinin kalıcı hasarların önlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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