Prof. Dr. Orhan Şen: Uyku esnasında telefon baş ucunda tutulmamalı

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, uyku esnasında telefonun baş ucunda tutulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Şen, sözlerine şöyle devam etti;

"MAGNEZYUM, UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

"Magnezyumun uyku sorununda da olumlu etkisi var ve melatonin üretimini artırıyor. Bu yüzden kaliteli uyku almanızı sağlıyor. Bunun yanında melisa otu, karabaş otu gibi bitkisellerle de uykuyu destekleyebilirsiniz. Olabildiğince ilaçlardan uzak, egzersiz yaparak, loş ışıkta kitap okuyarak ve telefonununuzu baş ucunuzda tutmayarak uyku kalitesini artırabilirsiniz.

"TELEFON IŞIĞI MELATONİN SALINIMINI BOZUYOR"

"Telefonun ışığı melatonin salınımını bozduğu için uyku düzeninizi bozuyor. Hiçbir şey sağlığımızdan kıymetli değil. Sağlığımız varsa işimiz var. 'Telefonunuzu kullanmayın' demiyorum, 'Baş ucunuzdan uzak tutun' diyorum. Ya da bildirimler geliyorsa kapatın, ışık yanmasın."