Prof. Dr. Orhan Şen: Alkol, dürtü kontrolünü baskılıyor ve şiddet eğilimini artırıyor

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen, alkol kullanımının beyin üzerinde yarattığı ciddi tahribatı değerlendirdi. Şen, özellikle uzun süreli alkol alımının unutkanlık ve dürtü kontrolü kaybı gibi nörolojik sorunlara yol açtığını belirtti.

"ALKOL, DÜRTÜ KONTROL MERKEZİNİ BASKILIYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen, alkolün uzun vadeli etkilerinden birinin dürtü kontrolü kaybı olduğunu vurguladı. "Alkol uzun kullanıldığında dürtü kontrol merkezini baskılıyor" diyen Şen, bu durumun kişilerin şiddete eğilimli hale gelmesine yol açabileceğini ifade etti. Alkolle birlikte uyuşturucu kullanımının da beyin üzerindeki olumsuz etkilerini artırdığını belirtti.

"ALKOL KULLANIMI ERKEN UNUTKANLIĞA YOL AÇIYOR"

Alkol tüketiminin erken yaşlarda unutkanlığa sebep olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "Alkol çok kullanıldığında unutkanlık erken başlıyor" dedi. Kronik alkol alımının ise daha ciddi nörolojik problemlere yol açabileceğini vurguladı. Şen, bu süreçte B1 vitamini eksikliği nedeniyle algılamada bozulmalar ve hatta zamanla körlük gelişebileceğini de belirtti.

"UZUN SÜRELİ ALKOL KULLANIMI KALICI NÖROLOJİK HASARLARA NEDEN OLABİLİR"

Şen, kronik alkol tüketiminin beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini söyledi. "Kronik alkol alımında B1 vitamini eksikliğine bağlı olarak algılamada bozukluk ve zamanla körlük olabiliyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şen, bireylerin bu tür risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Alkolün sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de ciddi tahribat yarattığını belirtti.