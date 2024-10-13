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Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzman Dr. Emel Ersöz Son Yolculuklarına Uğurlandı

Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzman Dr. Emel Ersöz Son Yolculuklarına Uğurlandı
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Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Prof. Dr. Nilda Turgut Tekirdağ'da, Uzman Doktor Emel Ersöz ise Edirne'de toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Prof. Dr. Nilda Turgut'un cenazesi, görev yaptığı Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ndeki törenin ardından merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'ye götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un ailesi, meslektaşları, öğrenciler katıldı. Turgut, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERSÖZ, EDİRNE'DE DEFNEDİLDİ

Uzman Doktor Emel Ersöz'ün cenazesi ise Tekirdağ'daki törenin ardından memleketi Edirne'ye götürüldü. Ersöz için Eski Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersöz, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet YİRUN-Umut IŞIK-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Eğitim Sağlık Edirne

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