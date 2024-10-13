Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzman Dr. Emel Ersöz Son Yolculuklarına Uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİLER

Prof. Dr. Nilda Turgut'un cenazesi, görev yaptığı Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ndeki törenin ardından merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'ye götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un ailesi, meslektaşları, öğrenciler katıldı. Turgut, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERSÖZ, EDİRNE'DE DEFNEDİLDİ

Uzman Doktor Emel Ersöz'ün cenazesi ise Tekirdağ'daki törenin ardından memleketi Edirne'ye götürüldü. Ersöz için Eski Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersöz, namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet YİRUN-Umut IŞIK-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, EDİRNE,