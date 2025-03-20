Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Merak ve arkadaş etkisi uyuşturucuya başlamanın en temel sebebi

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Haberler.com'da Neşe Berber'in sorularını yanıtladı. Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 20'lerde olduğunu belirten İlhan, bağımlılığın temelinde sosyal çevre ve merak faktörlerinin yattığını vurguladı. Ayrıca, pandemi sürecinde bağımlılıkların arttığına dikkat çekti.

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ VEREN ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle bağımlılıkla mücadelede devletin ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir özveri ile çalıştığını görüyoruz" dedi. Ancak toplumsal bilincin ve ailelerin desteğinin de bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını vurguladı.

"BAĞIMLILIK YAPAN HER ŞEY UYUŞTURUCU OLARAK KATEGORİZE EDİLEBİLİR"

Bağımlılık konusunda yanlış algılara dikkat çeken İlhan, "İnsanda bağımlılık yapabilen her şeyi uyuşturucu olarak kategorize etmek mümkün. Alkol, sigara, hatta bazı ilaçlar bile bu kapsama girebilir" dedi. Bağımlılığın sadece fiziksel değil, psikolojik bir süreç olduğunu ve bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.



"MERAK VE ARKADAŞ ETKİSİ UYUŞTURUCUYA BAŞLAMANIN EN TEMEL SEBEBİ"

Uyuşturucuya başlama yaşının Türkiye'de ortalama 20'lerde olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Merak ve arkadaş etkisi, uyuşturucuya başlamanın en temel sebebidir. Başta gençler olmak üzere, toplumun her kesiminde bu konuda farkındalık oluşturulmalı" dedi. Ayrıca, eğitim düzeyi düşük kesimlerde uyuşturucu kullanımının daha fazla görüldüğünü söyledi.

"NARGİLEDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNABİLİYOR"

Prof. Dr. İlhan, sigara ve nargile kullanımının da tehlikelerine değinerek, "Nargilede de o beğendiğimiz vanilya ve çikolatanın altında farklı bir şey var. Eser miktarda sentetik veya esrar türevi uyuşturucular bulunabiliyor" dedi. Tütün ürünlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten İlhan, spor yapan ve boş zamanlarını verimli geçiren bireylerde uyuşturucu kullanım oranlarının daha düşük olduğuna dikkat çekti.