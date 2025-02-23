Prof. Dr. Murat Arslan: Tüp bebek tedavisi kilo aldırmaz

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk olarak tüp bebek tedavisi ve süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüp bebek tedavisinin her bireye özel olarak planlanan bir süreç olduğunu belirten Arslan, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaygın yanlış inanışlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"RAHİM FİLMİ ÖNEMLİ BİR TEŞHİS YÖNTEMİ"

Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisinin kişiye özgü bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayarak, "Tüp bebek tedavisi, her hastanın bireysel sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre planlanır. Bu süreçte hastaların detaylı değerlendirmesi yapılır ve en uygun yöntem belirlenir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, çocuk sahibi olamayan hastalar için rahim filminin önemli bir teşhis yöntemi olduğunu belirterek, "Rahim filmi, çocuk sahibi olamayan hastaların tümüne uygulanarak, rahim yapısında herhangi bir problem olup olmadığı incelenir." dedi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİLO ALDIRMAZ"

Tüp bebek tedavisiyle ilgili yanlış bilinen noktalara da değinen Arslan, tedavinin kadınlara kilo aldırdığı yönündeki yaygın inanışın gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Tüp bebek tedavisi, kadınların kilo almasına neden olmaz. Ancak, tedavi sürecinde kullanılan hormon ilaçları bazı hastalarda iştah artışına yol açabilir. Bu nedenle dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları büyük önem taşır." şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisinin gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün daha başarılı sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Arslan, sürecin psikolojik yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisinin, tedavi sürecinin başarısında büyük rol oynadığını söyleyen Arslan, "Çiftlerin sabırlı olması ve tedavi sürecine olumlu yaklaşması, başarı oranını olumlu etkileyen faktörler arasındadır." dedi.

Programda, tüp bebek tedavisi hakkında en sık sorulan sorulara da yanıt veren Arslan, bu alanda bilinçlenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın, hastaların süreci daha rahat geçirmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.