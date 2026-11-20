Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara olsa da asbest, hava kirliliği ve radon gazına maruz kalmak da hastalığın gelişiminde rol oynuyor. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, akciğer kanserinde doğru ve ayrıntılı tanının tedavinin en önemli basamaklarından biri olduğunu belirterek, "Akciğerden parça alınmasının kanseri yaydığı düşüncesi çok yanlış. Bu inanış nedeniyle biyopsiden kaçınmak tanıyı geciktirebilir. Oysa bugün erken evrede tam iyileşme, ileri evrede ise hastalığı uzun süre kontrol altında tutma imkanlarımız var" dedi.

Akciğer kanserinin gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra başta sigara olmak üzere 3 önemli nedenin daha olduğunu belirten Prof. Dr. Metintaş, "Bunlar asbest teması, hava kirliliği ve doğal radyasyon. Bu üç nedenin önemi gittikçe artıyor" diye konuştu.

"Sigara dışında üç önemli risk faktörü daha var"

Asbestin önemli bir kanserojen madde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Metintaş, "Lifsi bir mineral olan asbest, sigaradan sonraki önemli akciğer kanseri risklerinden biridir. Üstelik sigarayla birlikte olduğunda kanser riskini çok daha fazla artırır. Hava kirliliğinde yer alan çok küçük partiküller akciğerin en uç bölgelerine kadar ulaşabilir. Bu partiküllere maruziyet akciğer kanseri açısından risk oluşturur. Radon gazı ise topraktan gelen doğal radyasyon kaynaklarından biridir. Bazı yörelerde yüksek miktarlarda bulunabilir. Ülkemizde de yapılaşma öncesinde radon ölçümlerinin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması önemli" dedi.

"Öksürüğünüz değiştiyse, kanlı balgam varsa gecikmeyin"

Özellikle sigara kullananların ve geçmişte asbeste maruz kalanların akciğer kanseri riski açısından dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Metintaş, "Öksürüğün karakterinde değişme, öksürükle kan gelmesi, kısa sürede gelişen hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, son zamanlarda ortaya çıkan nefes darlığı, iştah ve kilo kaybı, açıklanamayan halsizlik önemli belirtiler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Biyopsi kanseri yayar düşüncesi çok yanlış"

Biyopsi yapılmasının kanseri yayacağı yönündeki düşüncenin hastaların tanı ve tedavi sürecini olumsuz etkilediğini beliren Prof. Dr. Metintaş, "Akciğerimden parça almak istediler, duyduğuma göre parça alınanlarda hastalık kansere dönüşüp yayılıyormuş, onun için parça aldırmadım' sözü çok yanlış. Bu kanaat sizin geç tanı almanıza, hastalığınızın ilerlemesine neden olabilir" uyarısında bulundu.

"Akciğer kanserinde artık her hastaya aynı tedavi uygulanmıyor"

Akciğer kanseri tedavisinde son yıllarda farklı seçeneklerin kullanılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Metintaş, "Akciğer kanseri hala ciddi bir hastalıktır. Ancak erken evrede tamamen iyileşme, ileri evrede ise hastalığı uzun süre kontrol altında tutma imkanları vardır. Günümüzde kemoterapi, akıllı ilaçlar olarak bilinen tirozin kinaz inhibitörleri, immünoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Artık akciğer kanserinde tedavi, herkese aynı yaklaşımın uygulandığı bir anlayıştan çıkmış, kişiye özel genetik ve moleküler özelliklere uygun tedavi düzenlemelerine dönüşmüştür" dedi.

"Kemoterapi hala önemini koruyor"

Akciğer kanserinde yeni ilaçların kullanılmaya başlanmasının kemoterapinin önemini ortadan kaldırmadığını belirten Prof. Dr. Metintaş, "Kemoterapi, akciğer kanseri tedavisindeki önemini hala korumaktadır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyen bu ilaçlar, tek başına veya başka tedavilerle birlikte kullanılabilir. Kemoterapinin her tedavi uygulaması gibi yan etkileri vardır. Ancak 'Kemoterapi alan herkes aynı zorlukları yaşar' düşüncesi doğru değildir. Yan etkiler kullanılan ilaçlara, dozlara ve kişinin özelliklerine göre değişir. Bulantıyı önleyen ilaçlar, yakın takip ve gerektiğinde yapılan tedavi düzenlemeleri sayesinde birçok sorun hafifletilebilir" diye konuştu.

"İleri evre, tedavi seçeneği kalmadığı anlamına gelmez"

Akciğer kanserinde ileri evre hastalığın da farklı tedavi yaklaşımlarıyla yönetilebildiğini belirten Prof. Dr. Metintaş, "Hastalığın ilerlemiş olması, yapılabilecek hiçbir şey bulunmadığı anlamına gelmez. Bu dönemde amaç; hastalığı kontrol etmek, yaşam süresini olabildiğince uzatmak ve kişinin kendisini mümkün olduğunca iyi hissetmesini sağlamaktır. Bugün akciğer kanseri tedavisinde seçenekler ciddi ölçüde çoğalmıştır. Her hasta için hedef, bu seçenekler arasından kendisine en fazla yarar sağlayacak yolu birlikte bulmak ve kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı