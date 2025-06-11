"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
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Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 100 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. Türkiye'de tıp eğitiminin ardından, İsviçre'nin Basel şehrinde yüksek lisans ve nöroşirürji uzmanlık eğitimi aldı. Ardından Bern Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde çalıştı ve burada beyin cerrahisi alanına yöneldi. Beyin anatomisi ve cerrahisi üzerine çalışmalar yapan Yaşargil, 1953 yılında Basel Üniversitesi Nöroşirürji bölümünde çalışmaya başladı. 1965 yılında Zürih Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak görevine devam etti. 1965 ve 1967 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vermont Üniversitesi'nde mikrovasküler cerrahi alanında önemli çalışmalar yaptı. 1973 yılında profesörlük unvanını kazanarak Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü'nün başkanı oldu.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybettiGazi Yaşargil

ÖNEMLİ KEŞİFLERE İMZA ATTI

Gazi Yaşargil, cerrahinin çeşitli alanlarında önemli keşiflere imza atmıştır. Mikroskop kullanarak yapılan beyin cerrahisi operasyonlarına yeni bir boyut kazandıran Yaşargil, 1967'de cerrahi mikroskopla ilk beyin bypass ameliyatını gerçekleştirdi. Bu alanda kullanılan ekipmanları yetersiz bulan Yaşargil, yenilikçi cihazlar tasarlamaya başladı. İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında damarları klemplemek için geliştirdiği klipsler, hâlâ modern cerrahi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ayrıca, beyin cerrahisinde operasyon alanına ulaşmak için beyin dokusunu daha kolay hareket ettirmek amacıyla Leyla retraktörünü tasarlamıştır. Bu alet, günümüzde beyin cerrahilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yaşargil'in geliştirdiği bir diğer önemli cihaz ise "Kayan Mikroskop"tur. Bu hareketli mikroskop sistemi, beyin cerrahisinde daha geniş bir görüş alanı sağlayarak cerrahların işini kolaylaştırmıştır.

"YÜZYILIN BEYİN CERRAHI" UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

Gazi Yaşargil'in tıp ve cerrahiye olan katkıları, onu beyin cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri yapmıştır. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülen Yaşargil, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından onur madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Dünyada cerrahi mikroskobun yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Yaşargil, beyin cerrahisi alanındaki yenilikçi çalışmaları ile tıp camiasına kalıcı bir miras bırakmıştır. Ayrıca, "Master of Brains, Gazi Yaşargil" adlı belgesel, onun hayatını ve bilimsel başarılarını konu alarak 2021'de ABD'de gösterime girmiştir. Harvey Cushing ile 20. yüzyılın en önemli nöroşirürjisyenlerinden sayılmaktadır. 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son bin yıl içinde Türk tarihinin Atatürk ve İbn Sina gibi 10 Türk büyüğünden biri olarak seçilmiştir.

Yaşargil'in beyin cerrahisi alanındaki katkıları sadece tıp dünyasında değil, aynı zamanda cerrahilerin standartlarını yükselten cihazlarıyla da büyük bir etki yaratmıştır. Amerika'da "Yüzyılın Adamı" olarak seçilen Gazi Yaşargil, aynı zamanda dünya çapında saygın bir bilim insanı olarak tanınmaktadır. Onun geliştirdiği teknikler ve cihazlar, günümüzdeki modern beyin cerrahisinin temel taşlarını oluşturmuştur.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

herkes tek tek gidiyor.. malum kişi sıra sana gelecek inşallah

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdikmen0199:

inne lillahi inne ileyhi raciun ne olursan ol ölümü tadacaksın Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıKablobükücü:

Türkiye için ne hizmeti olmuş ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMarko Paşa:

Türk bilim adamı değil, Kürt bilim adamı olacak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme16
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